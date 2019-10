Opgebiecht: ‘Mijn kinderen weten niet dat hun opa nog leeft’

Romy (36): “Toen ik een tiener was, zijn mijn ouders gescheiden. Ik bleef bij mijn moeder wonen en mijn vader vertrok. In het begin zocht hij af en toe nog contact, maar dat verwaterde vrij snel. Hij leek totaal niet meer in mij geïnteresseerd en dat deed pijn. Geen kaartje voor mijn verjaardag, geen telefoontjes en uiteindelijk helemaal geen contact meer. Mijn kinderen weten niet beter dan dat hun opa dood is.

Er zit best wat oud zeer bij mij. Ik hoopte dat ik dat altijd kon blijven wegstoppen, maar ik merk dat het moeilijker is dan ik dacht. Ik ben gelukkig hoor, ik heb een zoon van 8, een dochter van 5, een man die mijn soulmate is, een parttimebaan en vriendinnen in de buurt. Geen reden om te klagen, mijn moeder is nog fit en gezond, en mijn kinderen zijn gek op haar. Ze past graag op en is vaak bij ons. Mijn schoonouders zijn hier ook regelmatig en dat gaat prima samen. One happy family! Maar hoe het met mijn echte vader is, weet ik niet. Ik heb al 20 jaar geen contact met hem gehad.

Bedrogen

Mijn ouders gingen uit elkaar met een vechtscheiding. Mijn vader bedroog mijn moeder en koos voor die andere vrouw. Hij ging er met haar vandoor en mijn moeder wilde niks meer van hem weten. Ik ben daar min of meer in meegegaan. In het begin zocht hij nog wel contact met mij, maar dat verliep moeizaam. Hij was ingetrokken bij zijn nieuwe vriendin, gelukkig ver van waar wij woonden, en zij kwam duidelijk op de eerste plaats. Ik niet. Ik ben er heel verdrietig om geweest, maar heb het losgelaten. Ik koos ervoor om er niet meer heen te gaan, het voelde te ongemakkelijk.

Spontane leugen

Ook mijn moeder kreeg vrij snel een nieuwe liefde en met hem kon ik prima door een deur. Hij claimde me niet, stelde zich niet op als een nieuwe vader, maar meer als een vriend bij wie ik terecht kon als ik problemen had. Heel fijn, precies de goede benadering voor de tiener die ik destijds was. Helaas is die relatie later gesneuveld. Mijn moeder is nu single en dat roept bij mijn kids weleens vragen op. Eigenlijk is er ooit spontaan een leugen de wereld in geholpen waar wij ons allemaal aan vasthouden. Toen onze kinderen nog een stuk kleiner waren, vroeg Milan aan zijn oma – mijn moeder – waarom zij geen ‘opa’ had. Ik zag dat mijn moeder schrok en niet wist wat ze moest zeggen. Milan, ongeduldig als hij is, riep er meteen overheen: is jouw opa dood? Mijn moeder bevestigde dat. Ze zei dat ‘haar opa’ er inderdaad niet meer was. En daarmee was het af, de kinderen waren het meteen weer kwijt – dacht ik – en het was eigenlijk wel een makkelijke oplossing.

Stomme aanpak

Mijn moeder en ik hebben het er nog wel over gehad. Ze vroeg zich af of ze dat stom had aangepakt, maar ik begreep het wel. Het vóelt voor mij ook alsof mijn vader dood is, hij is al zo lang uit mijn leven. Ik weet niet wat ik ervan zou vinden als mijn kinderen erachter kwamen dat hij er nog is. Natuurlijk heb ik erover nagedacht, want ik wil niet liegen tegen ze. Ja, over Sinterklaas of zo, maar ik vind dit wel iets anders.

Zak

Uit nieuwsgierigheid ben ik hem gaan googelen. Hij leeft nog, is nog met dezelfde vrouw van toen en woont nog steeds ver bij ons vandaan. Hij zit op Facebook. Als ik een foto van hem zie, dan schiet mijn gevoel 2 kanten op: aan de ene kant denk ik ‘zak’ en aan de andere kant ‘wel je vader’.

Opa

Een halfjaar geleden moesten mijn man en ik naar een begrafenis. Diezelfde avond vroeg Milan of opa daar ook was. Ik kon dat afdoen met ‘nee’ en begon ergens anders over, maar het houdt hem dus kennelijk meer bezig dan ik ooit dacht. Ik schrok ervan. Ik heb er met mijn man over gepraat en nam de beslissing om ze voorlopig in de waan te laten dat opa dood is. Ik hoop dat ik het nog wat jaren vooruit kan schuiven. Zelf voel ik niks meer voor mijn vader, ik geloof niet eens meer haat, meer een soort onverschilligheid. Ik hoop dat ik het mijn kinderen later kan uitleggen en dat ze me begrijpen. Als ze hem ooit willen ontmoeten, moet ik mijn eigen gevoel maar opzijzetten.”

