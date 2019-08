Léone (30): “Zelf heb ik er geen enkele moeite mee, want ik hou niet zo van vaste relaties. Jaren samen zijn met dezelfde man was tot nu toe niets voor mij. Ik heb op het moment 2 vriendjes tegelijkertijd en ben daar zelf best tevreden mee. De een weet van deze situatie af, de ander niet. Als ik het zou vertellen zou het ongetwijfeld over zijn tussen ons en dat vind ik zonde.

Maarten ken ik van Tinder. Hij is zoals ik, heeft ook nog geen zin om zich serieus te binden aan iemand. Samen hebben wij altijd lol. Hij is de wilde van de 2, met Maarten ga ik uit, we drinken bier en soms nemen we een pilletje. Met hem heb ik nooit gedoe, we weten wat we van elkaar willen en dat is prima. Maarten en ik doen ook weleens een citytrip of zo. Wij zijn van de fun, live life to the max, zeg maar. Ik weet niet of ik zijn enige vriendin ben. Soms vraag ik me af of ik dat erg vind, maar ik heb er wel vrede mee. Ik vraag er niet eens naar: vrijheid, blijheid en het samen leuk hebben voor zolang het duurt. Wij zien elkaar eigenlijk alleen in de weekenden en dan lang niet elke week hoor. In de zomer misschien wat vaker omdat we allebei graag festivals bezoeken en dat leuk vinden om samen te doen.

Sinds een halfjaar ken ik Dennis. Hij is eigenlijk het tegenovergestelde van Maarten. Veel serieuzer, veel verliefder op me, veel meer met mij bezig. Hij heeft gestudeerd en heeft een goede baan. Ik vind hem súperleuk, maar hij staat heel anders in het leven dan ik. Hij denkt bij alles na, weegt zijn woorden af en hangt echt veel meer mijn partner uit. Dat is ook logisch, zo doe je als je een relatie hebt, maar ik ben dat niet gewend en weet niet of ik daar goed tegen kan – dat hij en ik ineens ‘wij’ zijn. Dennis is veel volwassener dan ik. Dat is dubbel om mee te dealen: ik vind hem best serieus, maar vind dat ook wel prettig. Hij is niet voortdurend op zoek naar uitdagingen en hoeft niet steeds getriggerd te worden. Ik denk dat ik heel goed met hem verder zou kunnen, want de tijd komt dat ik zelf ook meer zou moeten nadenken over later. Wat wil ik, met wie, carrière, kinderen, dat soort dingen. Ik ben er allemaal nog niet zo uit. Dennis zou perfect passen bij het leven dat ik wil gaan leiden, terwijl Maarten staat voor het leven dat ik tot nu heb gehad.

Maarten weet dat Dennis bestaat. Hij merkte het aan me, toen ik verliefd aan het worden was op Dennis. “Je hoofd is niet bij mij,” beet hij me eens toe toen we in bed lagen. Dat klopte. Ik heb verteld over Dennis, die ik toen net had leren kennen en ook gezegd dat ik niet wist welke kant het zou opgaan. Hij vond het niet leuk, maar het was geen reden om met me te kappen. Hij wilde verder niets over Dennis horen. Maarten zei dat het ‘mijn probleem’ was, maar liet wel merken dat hij geen rekening zou houden met Dennis en dat ik eventueel moest kiezen als het gezeik zou opleveren. Een reactie waar ik wel wat mee kan. Dennis weet niet van Maarten, maar dat kan ik niet lang meer volhouden. Hij vraagt steeds meer tijd van me. Lastig, want ik geniet ook van alles wat ik doe met Maarten en wil voor hem ook tijd maken.

Dennis en ik zijn nu bijna een halfjaar samen. Ik heb hem gezegd dat ik moet wennen aan een relatie en dat ik niet elk weekend wil afspreken, omdat ik tijd nodig heb voor familie en vriendinnen. Tot nu toe kom ik daarmee weg, maar ik ben bang dat het toch uitkomt. Dennis en ik zien elkaar wel vaak doordeweeks, dus het ligt er niet zo bovenop dat ik mijn weekenden soms deel met een ander. Maar er zijn inmiddels te veel vriendinnen die zowel Maarten als Dennis kennen. Dat kán niet goed gaan. Ik weet dat ik beter een keuze kan maken, voordat iemand anders de situatie verraadt. Hoewel het flink puzzelen is met 2 vriendjes tegelijk, zou ik alles het liefst zo houden zoals het nu is.”

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock