Opgebiecht: ’Na de eerste klap zei hij dat het nooit meer zou gebeuren’

Suzanne (34): “De eerste keer dat Robin naar me uithaalde was ik ervan overtuigd dat het eenmalig was. Dat hij zó van slag was, dat hij zijn agressie niet kon beheersen. Ik schrok me wel helemaal lam. Altijd heb ik geweten dat hij een kort lontje had, maar dat hij me ooit zou slaan, dat had ik nooit kunnen bedenken. Maar het is niet bij de ene keer gebleven…”

Lees ook: Opgebiecht: Ik had seks met de bassist van mijn favoriete band’

“We zijn al eeuwen samen, waarvan de laatste 4 jaar getrouwd. We hebben een zoontje van 1, Noah. Sinds de geboorte van Noah gaat het eigenlijk niet goed met onze relatie. Ik denk dat Robin zich verkeken heeft op het vaderschap en dat er veel meer bij komt kijken dan hij ooit heeft kunnen bedenken. Noah is zeker geen lastig kind, maar doorslapen is er nog niet bij. Ik ben dan ook vaak moe als de dag nog moet beginnen, maar mij zul je er niet over horen. Robin is eigen baas, werkt veel en maakt lange dagen. Dat het thuis nu niet altijd even rustig en netjes is, dat is niet anders. Ik denk: kijk naar wat je hebt. Zo’n prachtig kindje, al sliep ik nooit meer, dan nog is hij het me waard. Bij Robin ligt dat anders. Hij raakt snel geïrriteerd als hij te weinig slaap krijgt. Ik ben degene die het dichtst bij hem staat, dus vaak krijg ik alle shit over me heen. Dat vind ik niet eens erg, hoewel het ook wel leuk zou zijn als hij liet merken dat hij me waardeert. Ik denk meestal: dat komt vast wel weer, maar daar begin ik nu steeds vaker aan te twijfelen. De eerste keer dat het fout ging, hadden we woorden over iets lulligs. Ik weet niet eens meer wat. Ineens haalde Robin naar me uit en gaf me toch een lel op mijn wang. Pats! Ik stond aan de grond genageld, dit gebeurde toch niet echt?! Totaal ongeloof bij mij. Ik voelde geen pijn, was alleen geschrokken. Robin schrok ook, maar bleef schreeuwen tegen me. Ik ben huilend naar boven gelopen. Diezelfde avond nog maakte hij zijn excuses en zei hij dat het in een reflex ging en nooit meer zou gebeuren.”

“Ik ben bang voor mijn man aan het worden”

“Ik geloofde dat, Robin zou nooit een vrouw slaan. Dacht ik. Tot het nog eens gebeurde. En nog eens. Nu weet ik niet meer wat me te wachten staat. Ik ben bang voor hem aan het worden. Ik kan hem niet aan. Ik schrik me nog steeds kapot, maar ik weet nu ook dat het niet eenmalig is. Hoeveel excuses er ook op volgen. Moet ik bij hem weg? Daar voel ik niks voor. Ik hou van hem en wil geen alleenstaande moeder zijn. Het liefst wil ik er samen met Robin uitkomen, ik probeer er dus ook met hem over te praten. Vaak krijg ik dan iets als ‘zeik niet zo’ of ‘denk je dat ik nog niet genoeg aan mijn kop heb’ of ‘ik werk me kapot voor óns’. Ik weet best dat het geen makkelijke tijd is en dat het werk veel van hem vraagt. Hij lijkt het allemaal niet meer aan te kunnen en ik ben bang dat hij op het randje van een burn-out bivakkeert. Maar daar kan ik toch niet de dupe van zijn? Laat hij zo’n gast met wie hij werkt in elkaar meppen, maar niet zijn vrouw! Aan de andere kant ben ik blij dat hij zijn agressie niet op Noah richt. Daar moet ik helemaal niet aan denken. Gelukkig is hij nog te klein om hier iets van mee te krijgen. Robin heeft niet altijd aandacht voor Noah, maar meestal vind ik dat hij het toch best goed doet als vader. Ik zit ontzettend met de situatie in mijn maag. Mijn ouders durf ik het niet te vertellen, zij hebben in Robin nooit de voorbeeldige schoonzoon gezien. Als ik het zou aankaarten bij mijn beste vriendin, weet ik zeker dat ze me voor gek verklaart en zou zeggen: dit laat je toch niet gebeuren? Zo zou ik zelf ook reageren als het andersom was. Ook zou ik adviseren om hulp te zoeken, maar nu het mezelf betreft twijfel ik daaraan. Ik ben echt veel te bang voor de reactie van Robin als ik dat zou doen.”

Dit artikel komt uit Flair 10. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock