Opgebiecht: ‘Ik ben jaloers op mijn zusje’

Lisa (29): ‘Ik hou van mijn zusje. Echt waar, heel veel. Ik ben niet de enige die van haar houdt, iedereen is gek op Laura. Ze is lief, mooi, attent, heeft een goede baan en een knappe vriend. We hebben een vet goede band, dus ik denk niet dat ik stiekem een hekel aan haar heb. Maar heel diep vanbinnen ben ik stikjaloers op haar, hoewel ik haar alles gun.’

Het is eigenlijk heel dubbel. Er is niets wat ik niet voor haar zou doen, ik zie haar als een van mijn beste vriendinnen. Tegelijkertijd denk ik heel vaak: ja hoor, zíj wel! Het gaat haar werkelijk altijd voor de wind. Zij heeft echt alles wat ik niet heb en is alles wat ik zou willen zijn. In de liefde zit het haar altijd mee, terwijl het bij mij nooit zo overhoudt. Ze heeft in haar hele leven nog nooit liefdesverdriet gehad, is nog nooit bedrogen of gedumpt. Zij is zelf degene die relaties beëindigt. Ze is nu samen met Mark, een heel aantrekkelijke gast met een superbaan in de ICT. Hij verdient goed, zij heeft zelf ook een goedbetaalde, hoge functie op een kantoor. Ze is altijd mooi gekleed en kan zich dure kleding veroorloven. Dat straalt ze dus ook uit. Ik heb dat allemaal niet.

Klaar voor de toekomst

Ik heb een moeizame relatie met Kevin. Gevalletje knipperlicht, ik verwacht niet dat we samen het eind van het jaar halen. Kevin en ik wonen niet samen, Laura en Mark ook nog niet. Wel heb ik ze al vaker horen praten over samenwonen en zelfs over trouwen en kinderen. Nu nog een beetje met een grappig ondertoontje, maar ik denk dat er zeker een kern van waarheid inzit en het zou me niet verbazen als daar de komende tijd aan gewerkt wordt. Kevin en ik hebben nog nooit over kinderen gesproken. Hij zou dat ook helemaal niet aankunnen, zit nog midden in het uitgaansleven, drinkt veel en graag met zijn vrienden en kent nul verantwoordelijkheid. Ik zou best willen samenwonen, ik denk dat het dan ook beter zou gaan tussen ons. Trouwen wil hij niet, dat weet ik al.

Sugar-sister

Als er dingen zijn met de hele familie, dan is het gezellig hoor. Laura en ik zijn zoals je van zussen verwacht. Meestal zijn we erg goed samen, soms kunnen we elkaar niet uitstaan en vliegen we elkaar bijna in de haren. Laura is gul, als we samen shoppen en ik vind iets mooi, dan rekent ze dat zo spontaan voor me af. Ze weet dat ik niet zo veel te besteden heb, dus dat is hartstikke lief. Ook doen we elk jaar samen een citytrip naar het buitenland en zij neemt dan het grootste deel van de kosten op zich. Ze trakteert me vaak. Ik moet dus 100 procent blij zijn met mijn jongere zusje, maar toch steekt het soms. Ik ben ouder, ik zou verder moeten zijn met mijn leven en ik vind het serieus heel vervelend dat zij in álles beter is. Nooit zal ik dat laten merken, maar ik heb daar wel last van. Door haar en door de dingen die zij doet, kan ik me een vette loser voelen. Laura is ook nog bescheiden, dus ze zal nooit laten merken dat zij beter is in iets. Op mijn slechtste dagen kan ik dát zelfs irritant vinden. Ze kan zo een paar schoenen voor me afrekenen, me een vette knipoog geven en zeggen: dit hoeft niemand te weten. Ik bedank haar dan, geef haar een knuffel en dikke zoen. Ik profiteer er dus ook nog eens van. En toch… Ik zou zo graag willen dat het andersom was.

Calimero

Terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat ik als een onmogelijk mens moet klinken. Ik heb de beste, liefste, aardigste en mooiste zus die een mens zich kan wensen. Mijn probleem ligt waarschijnlijk helemaal niet bij haar, maar bij mezelf. Ik ben een sukkel, heb een lullig baantje, een nietsnut van een vriend, heb geen eigen, uitgesproken kledingstijl, stom piekerig haar en bij lange na niet die sprankelende lach en sprekende ogen van Laura. Waar iedereen voor valt. Altijd. Nou ja, en dat steekt dus. Ik ben diep vanbinnen heel erg jaloers op haar. Terwijl ik mensen ken die jaloers zijn op mij, omdat ik zo’n leuke zus heb. Je moest eens weten hoeveel mannen er bij mij naar haar informeren. Jaloezie is de lelijkste eigenschap die er bestaat, vind ik. Maar ik weet gewoon niet hoe ik er vanaf kan komen.”

