Opgebiecht: ‘Ik ben jaloers op zijn hond’

Mandy (29): “Mijn vriend Sil is de grootste dierenvriend die ik ken. Hij is dol op alles wat meer dan 2 pootjes heeft. Hij heeft een Duitse herder, Jock. Het is leuk om te zien dat iemand zoveel van dieren houdt, vooral in het begin. Nu, na een jaar, word ik soms er gek van. Jock is de ultieme nummer 1 voor Sil. Alles draait om die hond. Nooit geweten dat er mannen zijn die hun vriendin op de tweede plaats zetten.

Het rare van dit verhaal: ik heb Sil leren kennen door zijn hond. Dat is 2 jaar geleden, toen ik een maand een logeerhond had. Een vriendin ging naar Japan en ik had tijd en ruimte om voor haar hond te zorgen. Ik vond het hartstikke leuk. Iedereen met een hond weet hoe het werkt: tijdens het uitlaten kom je vaak dezelfde mensen tegen. Je groet elkaar en maakt een praatje, bijna altijd over de honden natuurlijk. Sil kwam ik in die tijd ook vaak tegen en ook met hem heb ik weleens staan praten.

Superschattig

Mijn interesse ging toen al meer uit naar hem dan naar zijn hond, maar goed. In die tijd had ik zelf nog een vriend en het viel me wel op dat hij een lekker ding was, maar ik maakte geen werk van hem. Wel vertelde ik hem dat Joepie niet mijn hond was, maar van een vriendin. Sil ging steeds voor het beestje door zijn knieën en ik geef toe: Joepie aanbad Sil. Als hij hem zag, begon het kwispelen en Sil was superschattig met mijn logeetje. Ik smolt ervan.

‘Hoe gek ik zelf ook op dieren ben, soms word ik knettergek van Jock’

Toen die maand voorbij was, zag ik Sil ook niet meer. Ik denk dat het zeker een halfjaar later was, toen ik hem tegenkwam in de supermarkt. ‘Hé, hoe is het met Jock?’ vroeg ik hem en ik had geen betere binnenkomer kunnen bedenken. Wist ik veel dat alles in zijn leven om Jock draait?! Ik liep de supermarkt uit met de belofte van een date met Sil. We zouden een keer samen gaan wandelen; met de hond natuurlijk. Hij had mijn nummer en belde een dag later voor een afspraak. Ik twijfelde geen moment, want ik was al weer even single. Een lang verhaal kort: het ging vrij snel, een maand later was het flink aan tussen ons.

Tijd voor de hond

Sil is een superleuke jongen, ik ben verliefd op hem, hou van hem en ik smelt als ik zie hoe hij met dieren omgaat. Heel lief, zo’n grote vent die met elk dier kan opschieten. Sil heeft zijn eigen bedrijf en werkt vanuit huis. Dat is een bewuste keuze; zo heeft hij tijd voor zijn hond. We wonen dicht bij elkaar en dat is lekker makkelijk. Maar hoe gek ik zelf ook op dieren ben, soms word ik knettergek van Jock. Want een weekend weg? Alleen naar een hotel waar ook dieren mogen. Vakantie? Wel wat onrustig voor Jock. En het allerergste: Jock is gewend om bij Sil in bed te slapen. Een herder hè? Geen chihuahua of poedel of zo. Het is bijna alsof je een relatie hebt met z’n drieën. Als ik bij hem slaap, is de kans groot dat er in de morgen een hond tussen ons in ligt. Ik vind dat niet heel erg, ik ben er niet vies van, maar soms denk ik wel: hállo?!

Aandacht

Als Sil wakker wordt, dan groet hij eerst zijn hond. Dat gaat er meteen enthousiast aan toe. En vanaf dat moment is alles op Jock gefocust. Sil staat op, want Jock moet eruit. Jock dit, Jock dat, soms word ik gestoord van Jock. Waar een normaal stel soms naar huis moet, omdat de kinderen alleen zijn of de oppas moet worden afgelost, staat bij ons Jock centraal. Iets leuks doen in het weekend? Kan, maar eerst een uur wandelen. Vervolgens kunnen plannen makkelijk sneuvelen als blijkt dat Jock ergens niet welkom is. Soms denk ik: kan je ook een keer iets voor míj doen? Het is dubbel: ik vind het superleuk om te zien hoe gepassioneerd Sil is met dieren. Als ik hem zie stoeien met zijn hond, dan maakt dat me blij. Aan de andere kant denk ik: iets meer aandacht voor mij zou ook leuk zijn. Heel voorzichtig probeer ik dat weleens duidelijk te maken, maar op die manier heb ik ontdekt dat er bij Sil meerdere relaties zijn gesneuveld om zijn hond – júíst omdat zijn exen er commentaar op hadden. Ik wil Sil niet kwijt, maar baal ervan dat ik jaloers moet zijn op een hond.”

