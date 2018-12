Opgebiecht: ‘Ik doe het weer met mijn ex’

Marit (35): ‘Dik een jaar hadden we elkaar niet gezien. Ineens stond Rob, mijn favoriete ex, weer voor mijn deur. Hij kwam iets vertellen en wilde dat per se persoonlijk doen: hij had een nieuwe vriendin. Ik was blij voor hem, hij is niet goed in alleen zijn. Alleen liep alles diezelfde avond meteen weer anders. En ging hij de volgende ochtend pas weg…

Onze seks is altijd super geweest, wat dat betreft leken Rob en ik voor elkaar gemaakt. Maar op andere vlakken klikte het minder. Toen onze relatie in een dip zat, waren het die geweldige nachten die ons toch bij elkaar hielden. We waren verslaafd aan elkaars lichaam, leek het wel. Maar op een gegeven moment was ik het zat en heb ik het uitgemaakt. Ik kon niet meer. Ik wist dat ik de seks het meest zou gaan missen, maar alleen daarom kun je geen relatie in stand houden. Het is simpelweg niet genoeg voor een stabiele basis. Rob begreep het en voelde het eigenlijk precies zo. We zijn altijd vrienden gebleven, verwijten elkaar nog steeds niks en hebben veel mooie (en steamy) herinneringen aan onze tijd samen.

Toen we net een punt achter de relatie hadden gezet, hebben we elkaar een tijdje niet gezien, want het deed heus wel pijn. Totdat er een feest op de planning stond waarvoor we al kaartjes hadden gekocht. We besloten er ‘gewoon’ met z’n tweeën naartoe te gaan. We hadden het heel leuk. Zelfs zo leuk dat Rob na het feest met me mee naar huis ging. Dat was prima. Niets meer, niets minder. Zo’n nacht vol pure lust herhaalden we nog een paar keer. Ik vond dat super, want we hadden nu geen relatie meer, maar nog wel die lekkere seks. Het was Rob die aangaf dat hij het niet meer kon. Hij kreeg toch elke keer hoop dat het weer goed zou komen tussen ons. Waar ik ’s ochtends dacht: en nu weer wegwezen jij, dacht hij: laten we het nog een kans geven. Hij wilde toch graag dat het goed kwam, ik niet. Daarom besloten we elkaar helemaal niet meer te zien, ook niet voor een leuke nacht; het deed hem te veel pijn.

‘Voor ik het wist, waren we volledig in elkaar verstrengeld’

We hadden elkaar zeker een jaar niet gezien, toen bij mij de bel ging en Rob voor de deur stond. Ik was verrast. En wat zag hij er goed uit! ‘Ik kom je iets vertellen,’ zei hij vrolijk. Uiteraard liet ik hem binnen en maakte ik koffie. Ik vond het ook echt leuk om hem te zien. Het grote nieuws was dat hij een nieuwe vriendin had. Hun relatie was nog vrij pril, maar hij was erg enthousiast. Ik was blij voor hem en merkte dat het me verder weinig deed, ik voelde geen jaloezie. We zaten lekker te kletsen, het was gezellig.

Toen Rob wegging, liep ik met hem mee naar de deur. ‘Dit was het dan echt,’ zei hij. En keek me doordringend aan. Dat moment duurde iets langer dan strikt noodzakelijk was en toen hij me een kus op mijn wang gaf, ging die over in een hartstochtelijke tongzoen. Wow, wat gebeurde er? En nog een. En nog eens, en voor ik het wist, waren we volledig in elkaar verstrengeld, vlogen er kledingstukken in het rond en volgde er een heftige vrijpartij.

Om een uur of zes ’s morgens maakte Rob me wakker: ‘Ik ben weg. Sorry! Dit had niet moeten gebeuren, wil je het alsjeblieft tussen ons houden? Ik wil haar niet kwijt.’ Natuurlijk stemde ik toe, er volgde een snelle zoen en weg was hij. Het deed me geen pijn, het was goed zo. En ik zie het ook echt als zíjn probleem als hij door onze wilde nacht in een lastig parket komt. Ik ben tenslotte single en hoef niets uit te leggen. Sinds die nacht is het nog twee keer gebeurd. Rob die onverwacht voor mijn deur staat en meteen pats boem, seks. Ik wil het wel, ik geniet ervan en ik heb verder niks met zijn vriendin te maken. Ik weet niet of zijn relatie dit overleeft, maar dat is uiteindelijk mijn zorg niet. Ik blijf erbij dat ik geen relatie meer met hem wil. Hij accepteert dat en het enige wat hij van mij vraagt, is of ik mijn mond wil houden. Dat doe ik. In ruil voor een leuke nacht.’