Opgebiecht: ‘Ik ben geobsedeerd door mijn baas’

Jorinde (31): “Ik weet niet of het jaloezie is, bewondering of dat ik stiekem op haar val, maar ik heb het zwaar te pakken van mijn baas. Ik denk de hele dag aan haar en vraag me bij alles af: hoe zou zij dit aanpakken? Het leuke is: ik ging nog nooit met zo veel plezier naar mijn werk. Maar tegelijkertijd weet ik niet goed wat ik hiermee moet.

Barbara werkt al een paar jaar bij ons op het bureau, maar eerder had ik niet veel met haar te maken. Ik zat op een andere afdeling en ik wist wie ze was, maar zij wist niet wie ik was. Totdat ik kon doorschuiven en een stapje hogerop kwam. Daarom werk ik nu met haar samen. Ze is echt een topwijf! Behalve dat ze er altijd heel modieus en stijlvol bijloopt, straalt ze een zelfverzekerdheid uit waar ik alleen maar jaloers op kan zijn. Ik zou het niet in mijn hoofd halen kritiek op haar te hebben, want niemand is zekerder van zichzelf. Dat straalt ze zo overtuigend uit dat iedereen erin gelooft.

‘Het lukt me niet haar uit mijn hoofd te krijgen en ik vraag me elke keer weer af wat dat nou is’

Ik kan het heel goed met haar vinden en het samenwerken gaat ook top. We lachen veel, maar werken ook keihard en ik vind het heel fijn dat dat samengaat. Ze is goed in haar werk en daarvan kan ik veel leren. Ze geeft adviezen die prima te doen zijn. Daarom vraag ik haar best vaak om raad, waar ze leuk op reageert. Ze geeft ook vaak complimenten, wat mij weer zekerder van mezelf maakt.

Op werkgebied heb ik dus niet te klagen, maar het rare is: ze blijft in mijn hoofd zitten. Ook buiten werktijden! Ik begrijp niet wat het is, ik woon samen met mijn vriend en ik voel normaal niks voor vrouwen. Toen Jeroen, mijn vriend, pas zei: ‘Je hebt het wel heel veel over die Barbara’, schudde dat mij even wakker. Inderdaad, dat is ook zo. Ik zei iets als: ‘Ja, het is ook zo leuk samenwerken’, maar die opmerking bleef wel even hangen. Normaal was ik thuis nooit met mijn werk bezig, maar nu wel. Of in elk geval met háár! Aan de ene kant maakt mij dat heel enthousiast, want ik vind werken nu superleuk en omdat ik er zo blij van word, krijg ik nu ook ’s avonds het ene idee na het andere. Ik word er creatief van. Aan de andere kant denk ik ook vaak aan Barbara als het helemaal niets met werk te maken heeft. Als ik ga shoppen met Jeroen, bijvoorbeeld. Dan zie ik kleding waarvan ik denk: het zou bij haar passen, maar als ik het aantrek, slaat het nergens op. Of ik hoor mezelf iets tegen Jeroen zeggen, waarvan ik denk: hoe kom ik er bij? Daar denk ik even over na, en dan kom ik erachter dat Barbara zoiets gezegd heeft op kantoor. Dus ik laat me enorm beïnvloeden door die vrouw, waar zij overigens niks van weet.

‘Ik vind haar zo mooi en alles is perfect aan haar’

Ik verwacht niet dat Barbara buiten het werk met mij bezig is. Ze is getrouwd, heeft een goed huwelijk en 3 kinderen, dus ze heeft haar handen wel vol. Het rare is: het lukt me niet haar uit mijn hoofd te krijgen en ik vraag me elke keer weer af wat dat nou is. Ik gun haar alles en hoop nog lang met haar samen te werken, dus ik denk niet dat het jaloezie is. Soms denk ik: je wilt haar zijn, of je wilt zijn zoals zij is. Dat maakt mij een copycat en van dat idee word ik ook niet happy. Ik vind haar zo mooi en alles is perfect aan haar, maar ik heb nog nooit iets voor een vrouw gevoeld. Dus eerst dacht ik dat ik niet op die manier iets voor haar voel, maar daar twijfel ik steeds meer aan. Als ze lacht, raakt dat me. En soms zit ze zo fanatiek te werken dat ze er helemaal in opgaat. Ook dat vind ik fascinerend. Of hoe ze ineens staat te stralen als alle puzzelstukjes keurig in elkaar vallen. Ik moet dan uitkijken dat ik niet naar haar ga zitten staren. Achter de complimenten of ineens een hand op m’n arm, moet ik vast ook niks zoeken. Of de zoveelste high five, omdat ik iets goed heb gedaan. Toch maakt zo’n gebaar me elke keer heel blij en dat vind ik irritant verwarrend.”

