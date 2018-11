Opgebiecht: ‘Ik geef veel te veel geld uit. Geld dat ik niet heb’

Loes (35): ‘Als het op geld uitgeven aankomt, zit er bij mij geen rem op. Kleding, make-up, te dure parfums: ik ben er verzot op. Er ging tot voor kort bijna geen avond voorbij dat ik niet online iets bestelde en thuis liet bezorgen. Nu is er een lange periode geweest dat ik me dat prima kon veroorloven. Ik woonde samen en mijn vriend verdiende geld als water. Maar nu we uit elkaar zijn, is de situatie heel anders.

Het is me boven het hoofd aan het groeien en ik weet dat dit gaat uitkomen. Ik ben dik een jaar alleen en ik heb al duizenden euro’s schuld. Toen ik nog samen was met Rob, hoefden we niet op een euro te letten. Ook niet op duizend euro, trouwens. We woonden in een groot huis en ik had een creditcard tot mijn beschikking die op zijn naam stond. Ik kon kopen wat ik wilde en dat was nooit een probleem. Over geld hebben we geen gedonder gehad. Het liep om een andere reden mis tussen ons. Door Rob ben ik eraan gewend geraakt veel geld uit te geven. Aan mezelf, maar ook aan vakanties, etentjes, gemaksdiensten, noem maar op. Ik was verwend, daarvan was ik me heus wel bewust. Mijn vriendinnen moesten er weleens om lachen en mijn ouders zetten er soms hun vraagtekens bij. Maar het kon, dus waarom niet? Kortom, ik wist dat ik moest gaan inleveren toen Rob en ik uit elkaar gingen. Ik moest een eigen woning vinden en dat is wonderbaarlijk snel gelukt. Maar wat een geld kost dat! Niet alleen de huur, alles wat er bijkomt. Met een paar maanden had ik al in de gaten dat mijn uitgaven en inkomsten totaal niet op elkaar aansloten. Ik heb een baan, dat is het probleem niet. Ik kan mijn huur, gas en elektra wel betalen, maar houd dan niet heel veel meer over om van te leven. Laat staan dat ik elke avond met de iPad op schoot allerlei dingen kan bestellen.

‘Wat ik vroeger een normaal bedrag vond voor een avondje uit of een lekker etentje, daar moet ik nu een week van leven’

Ik had wel een spaarrekening, maar daar staat inmiddels niets meer op. Totaal geplunderd, omdat ik met mijn loon al snel veel geld tekortkwam. In eerste instantie heb ik een paar keer bij mijn ouders aangeklopt toen ik geld nodig had. Nee, zij waren er niet al te happig op mij wat te lenen. Mijn vader heeft me ook echt even apart genomen om me te zeggen dat mijn uitgavenpatroon niet klopte. Dat moest ik gaan aanpassen, want hij voelde er niets voor steeds te moeten bijspringen. Daarom ging hij termijnen stellen voor wanneer hij het geld terug wilde hebben. Kansloos natuurlijk, want ik had het nooit. Dus klopte ik ook aan bij vriendinnen en collega’s. Zo kon ik voorzichtig mijn vader weer wat terugbetalen om even van hem af te zijn. Maar ja, vriendinnen kunnen het geld natuurlijk ook niet lang missen. Zo ontstonden er steeds meer schulden, bij steeds meer mensen. Ik heb alles keurig genoteerd, ik weet tot op de cent nauwkeurig wie wat van me tegoed heeft. Alleen: ze krijgen het voorlopig niet, want ik heb het niet. En het gaat niet om een paar honderd euro, het loopt inmiddels in de duizenden. Wat heel lastig was, maar wel is gelukt: ik ben van het online kopen af. Ik denk dat ik dicht tegen een koopverslaving aan zat. Het was altijd zo gewoon om maar aan te klikken wat ik leuk vond, maar dat doe ik nu dus niet meer. Inmiddels is het zover dat ik sommige vriendinnen ontloop, omdat ik weet dat ze over het geleende geld zullen beginnen. Ieder van hen denkt dat ze de enige is die nog geld van me krijgt. Maar dat is natuurlijk niet zo, bij lange na niet zelfs. Ik houd iedereen aan het lijntje en kom er nog steeds mee weg. Want als ik geld van iemand leen, vraag ik of ze er niet over wil praten omdat ik me ervoor schaam dat ik geen geld heb. Maar als iemand er wel met een ander over begint, ben ik zwaar fucked. Mijn avonden slijt ik nu op Marktplaats: ik moet snel aan geld zien te komen, dus ik verkoop veel dure spullen voor veel te weinig geld. Ik moet wel, anders heb ik straks niemand meer over.’

