Opgebiecht: ‘Deze feestdagen gaan we stiekem weg’

Pam (30): “December brengt mij veel stress. Ik ben niet gek op kerst, heb een hekel aan oud en nieuw en ik ben ook niet zo’n familiemens. Op die dagen dat iedereen samen wil zijn, kruip ik het liefst in een holletje weg. Wonderbaarlijk genoeg heeft mijn vriend hetzelfde, daarom hebben we stiekem een plannetje bedacht: wij gaan onszelf een dikke week opsluiten. Niet thuis, maar in een hutje op de hei.

Volgens mij is het een overblijfsel uit mijn jeugd. Ik neem mijn ouders niets kwalijk, want ik kijk terug op een topjeugd, echt geen trauma’s hier. Maar toen ik tien was, gingen mijn ouders uit elkaar. Dat verliep allemaal vrij soepel, ik heb daar niks aan overgehouden. Nadeel is wel dat er sindsdien meer aan mij wordt getrokken. Destijds had ik dat niet door en was het normaal dat ik één kerstdag bij mijn vader was en één bij mijn moeder. Dat verliep heel natuurlijk. Ze hebben me nooit geclaimd of dingen opgelegd.

Toen ik een vriendje kreeg, werd het lastiger. Er was nog een adres te bezoeken: zijn ouders. En als je nog een stuk ouder bent en je hebt al jarenlang een serieuze relatie… Nou ja, dat is waar ik nu sta. Ik ben al lang met Toine, en alsof het zo moet zijn: ook zijn ouders zijn gescheiden en ook hij heeft met zowel zijn vader als moeder goed contact. Reken maar mee: dat zijn vier adressen die wij moeten bezoeken met kerst en dat vinden we niet leuk.

We vliegen die dagen alleen maar van hot naar her. We doen het al jaren zo en passen ons allebei soepel aan, maar

soms kijken we elkaar aan en denken we hetzelfde: we zijn gék dat we dit doen. Want voor ons hoeft het niet. Bij de één de brunch, bij de ander het diner – het voelt niet goed, het is te veel. Waarschijnlijk zouden de meeste mensen zeggen dat het wat veel gevraagd is, maar dat hebben wij allebei niet in ons. Toine is een pleaser en ik ook. We doen alles voor de lieve vrede, daarvoor offeren we ons makkelijk op. Dat is een feit.

Ander feit is dat we heel graag een kindje willen. Daar werken we aan, zeg maar. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat, maar er is misschien wel een kans dat we volgend jaar met z’n drietjes zijn. En dan is alles anders. Dan heb je ook een beter excuus naar je ouders toe, om dingen anders aan te pakken. Zover is het nog niet, maar even om aan te geven dat dat ook meespeelt in onze beslissing.

Toine heeft een baan waarvoor hij vaak naar het buitenland gaat. Natuurlijk nooit rondom kerst, maar niemand kijkt gek op als hij vandaag te horen krijgt dat hij morgen voor een zakenreis weg moet. Zo is zijn leven, dat weten onze ouders inmiddels ook. We hebben nu een verhaal verzonnen waarvan de familie nog niet op de hoogte is: Toine moet onverwacht weg voor zijn werk, net voor kerst. Omdat dat eigenlijk niet zo hoort, krijg ik de kans om mee te gaan, zodat we toch samen zijn in die tijd. We gaan niet vertellen dat we pas na oud en nieuw terug zullen zijn, dat laten we in het midden. We hebben een huisje geboekt in het oosten van het land, vlak bij de Duitse grens. Op 2 januari rijden we weer naar huis, zodat we ook op 1 januari alle nieuwjaarsborrels en bezoekjes missen. Alles is al geregeld en we vinden het zelf heel wat dat we dit doen.

Toine gaat een paar dagen van tevoren zeggen dat hij plotseling naar Praag moet, dat is de stad waar hij het meest is als hij in het buitenland zit. Ik maak me nog een beetje druk om mijn rol in het verhaal, maar volgens Toine kan niemand erachter komen. Ik denk dan: als ze me bellen, gaat de telefoon anders over dan als je echt in het buitenland zit, maar hij ziet geen problemen. Toine zegt: dan bel jij eerst en zorg je dat je ze voor bent. Stiekem hebben we ook al best wat voorpret. Stel je voor: meer dan een week samen vakantie vieren zonder dat we iets hoeven én alle feestdagen missen. Ik maak me wel wat zorgen om de reacties en of het allemaal loopt zoals wij willen. Maar dán is het ook wel een supervette stunt!”

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: Unsplash