Opgebiecht: ‘Ik durf niet met mijn vriend thuis te komen’

Linda (30): “Mijn vorige vriend was advocaat. Ik kende hem vanuit mijn studietijd, we zijn 4 jaar samen geweest. Toen hij me dumpte, zag ik dat niet aankomen. Na een tijdje ging ik op Happn en zo leerde ik Luke kennen. Leuke vent, ik ben smoorverliefd op hem, maar er is 1 ding dat ik lastig vind: hij is schilder. Mijn familie ziet me aankomen! Dat kan ik ze niet aandoen. En hém al helemaal niet.

Ik werk zelf als juridisch adviseur en heb een flinke studie achter de rug. Het is een goede baan, ik heb een eigen huis en een mooie auto, ga een paar keer per jaar op vakantie en ik hoef ook niet op mijn geld te letten. Het klink misschien niet sympathiek, maar ik ben dat zo gewend – vroeger van huis uit al. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen en we zijn alle 4 hoogopgeleid. Mijn vader is rechter, mijn moeder huisarts. Dat maakt niet uit, maar ik zeg het om aan te geven dat het bij ons thuis nooit over koetjes en kalfjes gaat. De gesprekken gaan over recht, politiek, wereldproblemen, verre reizen en andere culturen. Iedereen heeft zijn mening en iedereen wenst ook gehoord te worden. Gezellig, maar als je dat niet gewend bent, kun je daarvan schrikken.

Vroeger kwam ik geregeld thuis met vriendjes van mijn studie, zij wisten zich wel staande te houden in discussies. Mijn vorige vriend werd aanbeden door mijn ouders, hij kon niets fout doen. Het was geen enkel probleem om met hem thuis te komen, hij was advocaat en een man naar hun hart. Eigenlijk heeft iedereen bij ons, ook alle aanhang, een universitaire studie achter de rug. Niet dat ik daar normaal op let, daar ben ik normaal niet mee bezig, maar door mijn verliefdheid ben ik me dat gaan realiseren. Maar goed, mijn ex dumpte mij onverwacht en ik ga het daar verder niet over hebben, maar na een tijdje stond ik open voor iets nieuws. Een vriendin raadde me aan om op Happn te gaan. Ik had wel zin in wat avontuur, dus ik heb die app geïnstalleerd. Even eng, maar uiteindelijk beviel het wel. Ik vind mezelf geen beauty en de mannen staan niet voor me in de rij, maar met die app ging ik lekker.

Vaak waren het snelle dates, meestal zonder vervolg, maar prima voor het moment; een fijne manier om over mijn relatiebreuk heen te komen met seks zonder verplichtingen. Klinkt wat ordinair, maar ik vond het oké. Ook Luke heb ik via Happn leren kennen, maar bij hem hoopte ik dat het niet eenmalig zou zijn. Dat hoopte hij ook en we zijn verliefd geworden. We zijn nu 4 maanden aan het daten en ik vind hem geweldig. Ik ben echt verliefd. Aanvankelijk vond ik hem prima om de nacht mee door te brengen. Ik vind hem een lekker ding en we vullen elkaar goed aan tussen de lakens. Toch twijfelde ik om steeds af te spreken, want zijn beroep sprak me minder aan. Want hij is geen schilder à la Van Gogh, hij staat in overall op een steiger iemands kozijnen te verven. Dat was even wennen. Hiermee zeg ik niet dat hij dom is, want dat is hij zeker niet, maar we moeten het niet hebben van de diepgaande gesprekken.

Ik zal hem dus niet vervelen met geblaat over mijn werk en hij vertelt mij ook niet of de deuren vandaag rood of wit moesten. Het leuke van ons is dat we samen vreselijk veel lachen. Hij heeft humor en dat vind ik sexy. Hij is misschien iets lomper dan ik ben gewend, maar dat spreekt me juist aan. Het intrigeert me dat hij anders is. Mijn ouders hebben door mijn humeur wel in de gaten dat er iets speelt met een man. Ik ben vrolijker dan ik in tijden was. Toch heb ik nog niks over hem verteld, want ik wil eigenlijk niet met Luke naar mijn ouders. Dat wordt hel, mijn ouders weten niet wat ze gebeurt! Voor Luke zelf zal het ook ongemakkelijk zijn. Al schijnt downdaten volledig geaccepteerd te zijn tegenwoordig, ik weet zeker dat mijn broers en zus hun mening meteen klaar hebben. Natuurlijk gaat het om ons geluk en moet mijn familie maar met hem dealen, maar voorlopig heb ik er nog geen zin in. Ik schuif de ontmoeting zo lang mogelijk voor me uit.”

