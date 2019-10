Opgebiecht: ‘Ik krijg de buurman van de camping maar niet uit mijn hoofd’

Astrid (33): “In augustus stonden we twee weken op een camping in Zuid-Frankrijk. Mijn vriend Nick, ons dochtertje Tess van 4 en ik. Op dezelfde dag dat wij aankwamen, kwamen onze buren ook aan. Een leuk stel met twee kinderen. Ook Nederlanders. We zijn die twee weken de hele tijd met elkaar opgetrokken en hebben het erg gezellig gehad. We zijn nu al even terug, maar ik krijg Onno, de buurman, maar niet uit mijn hoofd.

Nooit heb ik gedacht dat kamperen leuk kon zijn, ik ben het niet gewend en het sprak me ook niet aan. Toch wist Nick mij te overtuigen om het te proberen. Wel een luxe camping hoor, de tent stond al opgebouwd en was voorzien van tafel, stoelen en prima bedden. Het idee dat je niet met alles hoeft te slepen en eerst een dag aan het opzetten van je tent kwijt bent, vond ik fijn. Het was ook echt geweldig.

Nederlandse buren

Tess is 4 en we waren nog niet eerder met haar in het buitenland geweest. Dat ging prima en de autoreis was geen enkel probleem, ze heeft de halve reis slapend doorgebracht! De camping was leuk, de tent was fijn, je kon er zelfs gewoon in staan en de plek was ook mooi. Terwijl wij tevreden met koffie buiten gingen zitten, kwamen onze buren aan. Oei, Nederlanders, dachten we nog, dan moeten we wel op onze woorden letten. Wat bleek? Het was een ontzettend leuk stel dat precies naast ons kwam, van onze leeftijd en met twee kinderen, iets ouder dan Tess. Het klikte meteen.

Eerst groet je elkaar voorzichtig, dan drink je diezelfde middag een wijntje en een biertje met elkaar en vervolgens hebben we bijna twee weken veel samen gedaan. Hun kinderen en Tess gingen perfect samen. En zij en wij ook, eigenlijk was het net zo’n stel als wij. Niet te moeilijk doen over alles, het samen leuk hebben, allebei een baan, het was heel vertrouwd allemaal. Nick en Onno konden het goed vinden, alsof ze al jaren vrienden waren, en Maria en ik ook. Het was duidelijk dat we elkaar allemaal graag mochten en zo gebeurde het dat we met z’n allen naar het zwembad gingen, een dagje naar het strand, een stadje bekijken. Het liep heel natuurlijk en spontaan. We dachten helemaal niet: o, daar heb je ze weer – integendeel. Het was bij het ontbijt voor de tent vaak al van: wat zijn de plannen vandaag? Echt top! Ook die kinderen van ze en hoe zij met Tess omgingen, helemaal leuk.

Verliefd

Maria is in die korte tijd een vriendin geworden, maar als ik heel eerlijk ben: voor Onno voel ik nog meer. Wat een leuke vent! Begrijp me niet verkeerd, ik ben met Nick, blijf met Nick, ben dol op Nick, maar oh die Onno. Laat ik het zo zeggen: als Nick er niet was, zou ik meteen verliefd zijn geweest. Humor, intelligent, ziet er goed uit en weet van aanpakken. Ik wil er niet eens aan denken of hij mij zou zien zitten. Slaat ook nergens op, want hij en Maria zijn een prima stel, net als wij.

Op een avond lagen Nick en ik in bed te praten over onze buren. Ik zei dat ik Maria een knappe meid vond en dat ik me kon voorstellen dat mannen op haar vallen. Nick moest erom lachen. Hij zei iets superliefs als ‘dat zal best, maar ze haalt het niet bij jou’. En toen begon hij over Onno en vroeg of ik op hem zou kunnen vallen. De ‘nee’ die ik te hard uitsloeg was gelogen, maar dat merkte Nick niet.

App-contact

Toen de vakantie voor ons was afgelopen, bleven zij er nog een week. We hebben uiteraard adressen en nummers uitgewisseld. Zij wonen vlakbij Tilburg, wij in de buurt van Rotterdam, dus we gaan elkaar zeker opzoeken. Sinds de vakantie hebben Maria en ik app-contact gehouden en Nick en Onno ook. Ik heb ook zijn nummer, maar zoek bewust geen contact met hem. Hij gaat maar niet uit mijn hoofd joh! Ik ben echt te veel met hem bezig, ik heb zelfs een keer gedacht dat ik hem in een auto zag op de snelweg. Het was hem niet, maar ik schaam me ervoor.”

