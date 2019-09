Opgebiecht: ‘De eerste keer liet ik alleen die fronsrimpel doen’

Marike (35): “Ik heb 2 jaar geleden voor het eerst botox laten inspuiten. Eigenlijk kwam dat door mijn schoonheidsspecialist, naar wie ik eens in de paar maanden ga. Zij begon over mijn fronsrimpel. Ik heb daar nooit zo’n last van gehad, maar sindsdien zag ik steeds alleen nog maar die rimpel in de spiegel. Ik heb ‘m laten wegspuiten, maar ik schaam me ervoor.



Ik weet het nog precies: ik zat bij mijn schoonheidsspecialist Marije en zij zei tijdens de behandeling: ‘Moeten we die rimpel van je eens aanpakken?’ Wat, rimpels? Ik dacht zelf dat het nog wel meeviel. Marije moest een beetje lachen om mijn reactie en dat maakte mij alleen nog maar onzekerder. Dat gesprek heeft wel wat losgemaakt, hoor. Sindsdien zag ik 1 grote rimpel in de spiegel, vaak ging dat gepaard met een frons en dat maakte het er niet beter op. Nu ben ik niet heel onzeker of ontevreden met mijn uiterlijk, maar het begon aan me te knagen. Wat een oude kop, juist door die frons. En zag ik om mijn mond ook al wat lijntjes die me eerder nooit opgevallen waren? Kortom, mijn ogen werden geopend: de eerste tekenen van verval waren ingezet. Ik belde Marije om te vragen wat zij voor me kon doen. Die frons zou ze veel minder kunnen maken met botox en ook aan die lijntjes kon ze wel wat doen. Natuurlijk had ik zelf vooraf ook wel kunnen bedenken dat ze daarmee zou aankomen, maar ik schrok toch. Botox? Ik vond dat eigenlijk iets voor oudere mensen.

Wat het misschien nog erger maakt: ik ben zo iemand die met de grootste overtuiging kan uitroepen dat ik dat ‘nooooit zou doen’ omdat ik ouder worden best een boeiend en mooi proces vind. Als ik naar mijn ouders kijk of naar de ene oma die ik nog heb, vind ik het juist prachtig hoe die gezichten getekend zijn door het leven. Nou zijn mijn ouders ook niet de meest gerimpelde appeltjes die je kunt bedenken, maar toch. Ik vind het wel wat hebben, maar kennelijk vooral bij anderen en zéker niet bij mezelf.

De afspraak bij Marije kwam er. Zij ging mijn rimpel te lijf en dat ging perfect. Die frons heeft ze heel goed aangepakt. Hij was niet helemaal weg, maar hij was zeker minder diep. En het is niet zo dat ik mijn wenkbrauwen niet meer kan bewegen of dat het heel erg opvalt dat ik botox heb laten inspuiten. Integendeel, echt niemand is het opgevallen. Zelfs mijn vriend heeft niks in de gaten gehad. Uit voorzorg heb ik het laten doen toen hij een weekend weg was. Ik was bang dat ik met een pijnlijke, rode kop zou rondlopen, maar dat was niet zo.Omdat ik het allemaal best eng vond, heb ik de eerste keer alleen die frons laten doen. Niet veel later heeft Marije de rimpeltjes bij mijn mond aangepakt. Ik had inmiddels de ervaring dat het helemaal niet pijnlijk was en het was die eerste keer toch ook goed gegaan. Perfect, weg lijntjes.

Geheim

Ik vind het een goede oplossing. Ik doe het puur voor mezelf, want het geeft me echt een zekerder gevoel. Kinderachtig misschien, maar ik ga dit nooit vertellen aan iemand. Soms hebben mijn vriendinnen het over fillers of over mensen die onherkenbaar zijn na een cosmetische ingreep. Ik praat dan met ze mee, ook al voel ik me dan een leugenaar. Bij mijn vriendinnen zijn de meningen verdeeld. Een goede vriendin riep eens uit dat ze graag grotere borsten zou hebben. Ik heb gezegd dat ik dat best begreep, maar ik kan makkelijk lullen met mijn C-cup. Dat soort dingen hoeft bij mij dus niet, maar daar ben ik ook niet op tegen. Ik heb verder weinig te klagen over mijn lijf. Alleen mijn gezicht, hè? Ik kreeg echt al een oude kop en die kon dus wel wat extra onderhoud gebruiken. Inmiddels zet Marije dus af en toe een spuitje bij me, hooguit 2 keer per jaar. Ik vertel het aan niemand, want je komt meteen zo ijdel over. Marije weet dat ik er niet mee te koop loop en ik weet dat mijn geheim bij haar veilig is.”

