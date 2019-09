Opgebiecht: ‘Ik lees alle berichten op de telefoon van mijn vriend’

Anita (28): “Ziekelijk nieuwsgierig, dat ben ik. Als ik iemand de pincode op zijn telefoon zie intoetsen, probeer ik die altijd te ontcijferen. Ik ben er goed in en ik onthoud ze nog ook. Mijn vriend Ivo heeft helemaal niks te verbergen, dat weet ik omdat ik dagelijks zijn telefoon check. Ik vind het zelf ook een rete-irritante eigenschap en ik zou woedend zijn als iemand het bij mij deed, maar tóch kan ik het niet laten.

Ik begrijp de behoefte van vrouwen – of mannen – die denken dat ze bedrogen worden en daarom in de telefoon van hun vriend of vriendin zoeken naar bewijsmateriaal. Ik vind dat je dan een prima reden hebt om in een telefoon te kijken en vind het totally gerechtvaardigd. Maar zelf heb ik geen enkele reden om in een telefoon naar berichtjes te zoeken. Ik ben verloofd en heb de leukste vriend ter wereld. We zijn smoorverliefd op elkaar en volgend voorjaar gaan we trouwen. Ik vertrouw hem volledig en weet dat hij net zo gek is op mij als ik op hem. Tóch pak ik zijn telefoon van tafel als hij even weg is. Ik tik zijn code in en ga berichtjes lezen. Ivo weet dat niet, dus ik doe het alleen als ik zeker weet dat hij niet ineens binnen kan komen – meestal als hij staat te douchen. Ik ben nog nooit een geheim tegengekomen, iets stiekems of een opmerking waarvan ik denk: niet oké. Integendeel, Ivo is een open boek voor me en voor de volle 100 % te vertrouwen. Maar het gekke is: ik kan het niet laten. Ik ben gewoon erg nieuwsgierig.

‘Ik moet er wel mee uitkijken, want soms lees ik iets wat ik nog niet hoor te weten’

Ik moet er trouwens wel mee uitkijken, want soms lees ik iets wat ik nog niet hoor te weten, dus dat moet ik onthouden. Ik kan niet tegen hem zeggen: ‘Maar jij gaat zaterdag toch voetballen met Jim?’ terwijl ik dat net heb gelezen en nog niet van hem heb gehoord. Ik ben er nog nooit de mist mee ingegaan, maar ik ben op mijn hoede.

Het erge is dat ik mijn neus niet alleen steek in de iPhone van Ivo. Ik doe hetzelfde bij mijn vriendinnen. Een code is heel makkelijk te ontcijferen, vanuit je ooghoeken zie je al snel wat iemand intoetst. Ik ben ook vet tegen de vingerafdruk om je te identificeren, want daar kan ik natuurlijk niks mee. Van vriendinnen lees ik dus ook berichten. Dingen die me niet aangaan, maar ik kan het niet laten. Zo weet ik van mijn beste vriendin Anouk dat ze flirt met iemand van haar werk. Ze heeft me dat nog niet verteld en ik weet niet of ze dat ooit zal doen. Ze stuurt best leuke berichten naar een man over wie ik haar nog nooit heb gehoord, terwijl ze al jaren een vriend heeft. Spannend! Dan denk ik: hoe zal dat ervoor staan? Ik kan haar er niet naar vragen omdat ik het niet hoor te weten, dus als haar mobieltje ergens ligt terwijl zij even naar de wc is… sla ik toe. Het is bijna als een soap, ik verlang elke keer naar het vervolg.

Bij een andere vriendin is het een keer bijna fout gegaan. Ik wist haar code ook en uiteraard dook ik meteen in haar berichten toen ik daar een keer de kans voor kreeg. Ik dacht dat ze even weg zou blijven, maar onverwacht kwam ze al weer de kamer inlopen en zag mij met die telefoon in mijn handen staan. Ik heb me er prima uit gered; veegde alles weg, drukte hem uit en zei: ‘O, je bent net op tijd. Ik hoorde een gek piepje en ik denk dat het uit de jouwe kwam.’ Ze nam het ding van me over, keek en zei dat zij het niet geweest was, want er was niks binnengekomen. Daar kwam ik gelukkig goed mee weg.

Lees ook

Opgebiecht: ‘Ik deed het met de ex van mijn beste vriend’

Ik ben me er dus van bewust dat ik het risico loop betrapt te worden. Ik denk elke keer opnieuw: ik moet hiermee kappen, het gaat me niks aan. Die idiote nieuwsgierigheid, daar moet ik vanaf. Maar hoe? Echt, ik weet dat het fout is. Als een vriendin het bij mij zou flikken, zou ik zo boos zijn dat ik in staat zou zijn de vriendschap te verbreken. Die zou in elk geval een vette deuk oplopen. Kortom, ik voel me er vet lullig onder, maar het lukt me niet mijn nieuwsgierigheid te bedwingen.”

Dit artikel komt uit Flair 37-2019, de editie die t/m 17 september 2019 in de schappen ligt. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock