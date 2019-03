Tijdens een romantisch diner in een luxe restaurant, voor de Eiffeltoren of gewoon thuis op de bank. We kunnen het er lang of kort over hebben, maar de plek én het moment waarop je partner op z’n knieën gaat, vinden de meeste vrouwen belangrijker dan dat ze toegeven. Waar we het liefst ten huwelijk worden gevraagd? Datingwebsite EliteSingles zocht het uit en deed een aantal verrassende ontdekkingen.

De datingwebsite deed onderzoek onder 1.600 deelnemers die allemaal één belangrijke vraag voorgeschoteld kregen: wat is de ultieme bestemming voor een huwelijksaanzoek? Hieruit rolden twaalf bestemmingen over de hele wereld.

Zon, zee, strand

Met stip op nummer één staat – misschien niet geheel verrassend – Venetië, gevolgd door Parijs. De bronzen medaille gaat naar Hawaï. Die palmbomen blijken overigens wel in trek te zijn, want op de vierde plek in het rijtje staan de Bahamas. En bestemming numero zes? Vanua Levu in Fiji.

Verenigde Staten

Andere plekken die volgens het onderzoek erg populair zijn, zijn Bali (zevende plek) en New York (achtste plaats). De Big Apple is niet de enige Amerikaanse bestemming in het rijtje; de Niagarawatervallen komen op de negende plek in het lijstje terug, en Las Vegas verovert de twaalfde plaats.

Nog een plek die voor ons erg ver weg is maar die óók in de top 12 staat, is Sydney (tiende plek). Dichter bij huis staat het Schotse Edinburgh in het lijstje, als elfde.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock