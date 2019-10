Volgens onderzoek is dít de vaakst voorkomende reden van ontslag

Een takenpakket dat niet aan je verwachtingen voldoet, een te verre afstand en ga zo maar door: het besluit om ontslag te nemen kan meerdere oorzaken hebben. De reden die het meest voorkomt volgens recent onderzoek? Een vervelende manager.

Uit rondvraag van Gallup blijkt dat maar liefst meer dan tachtig procent van de ondervraagden een vervelende manager ziet als dé reden om te stoppen met een baan. De deelnemers van het onderzoek geven toe dat ze zich hierdoor niet fijn voelen op hun werk. Sterker nog, sommigen voelen zich zelfs gepest door hun leidinggevende. Daarbij zeggen de kandidaten het gevoel te hebben dat er geen oplossing is voor het probleem.

Belangrijk

Een goede manager hebben is volgens Gallup dan ook ontzettend belangrijk. Hij of zij moet de werknemers zien te motiveren én ondersteunen, wat niet alleen de band tussen beide partijen zal versterken maar ook de sfeer ten goede zal komen op de werkvloer. Bedrijven zouden hier dan ook niet op moeten bezuinigen.

Lees ook

Hoge werkdruk

Heb je best een leuke manager en is dat echt niet de reden waarom je je baan niet meer zo ziet zitten? Als het met een (te) hoge werkdruk te maken heeft, kunnen deze tips misschien helpen. Zit vooral het vroege opstaan je dwars en ben je eigenlijk op zoek naar een carrière waarbij je werkdag wat later op de ochtend begint? Dan is het wellicht een idee om dit onderzoek onder de neus van je baas te drukken. Blijkt namelijk dat je helemaal niet zo vroeg uit de veren moet dan van je verwacht wordt!

Bron: Marie Claire | Beeld: iStock