Staat de jouwe ertussen? Dit zijn de meestgebruikte wachtwoorden in Nederland

Van je social media tot je mail en verschillende webshops: tegenwoordig heb je overal wachtwoorden voor nodig. Voor het gemak snappen we dat je niet overal een andere hebt, maar voor de veiligheid is het beter om dat wél te doen. En better safe than sorry: met een beetje creativiteit in je passwords is ook hélemaal niets mis.

Bij veel sites heb je vandaag de dag een lijst met eisen waaraan je wachtwoorden moeten voldoen, maar dat is lang niet bij iedere webpagina zo. Wat veel mensen dan doen? Een simpel password als ‘123456’ invoeren, wat haast niet vergeten kán worden. Het is dan ook geen wonder dat dat het meestgebruikte wachtwoord ter wereld is.

Voetbalclubs

Ook in Nederland staat de bovenstaande cijfercombinatie met stip op de eerste plaats van de meestgebruikte wachtwoorden, gevolgd door ‘qwerty’ en ‘123456789’. Ook ‘feyenoord’ en ‘ajax’ (beide zonder hoofdletter) staan volgens een analyse van Het Financieele Dagblad in de top 30 van Nederland, respectievelijk op de vijftiende en dertigste positie. Dit heeft de krant gebaseerd op gegevens van Scattered Secrets, een website waarop je kunt checken of jouw wachtwoord ooit gelekt of gekraakt is.

Top 10

Benieuwd naar de tien meestgebruikte wachtwoorden in Nederland én of een van jouw wachtwoorden in het rijtje voorkomt? De top 10 vind je hieronder:

123456 qwerty 123456789 welkom 12345 password welkom01 wachtwoord 1234 12345678

Niet voor de hand liggend

Vind je het lastig om een sterk wachtwoord te maken als er géén eisenlijstje vanuit de website zelf is? Wat belangrijk is bij een goed password is dat het in elk geval geen voor de hand liggende combinatie is. Zorg er daarnaast voor dat je wachtwoord lekker lang is (het is dus best slim om voor een ‘wachtzin’ te kiezen) en zowel kapitalen als kleine letters bevat. Nog een tip: maak gebruik van getallen en bijzondere tekens. Om je wachtwoorden makkelijker te onthouden, bestaan er verschillende apps. Een voorbeeld daarvan is 1Password.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Unsplash