Maud (30): ‘Borstkanker heeft mijn leven een positieve wending gegeven’

De diagnose borstkanker was voor Maud, Cathy en Tessa een klap, maar ook het begin van iets moois. Een kind, een nieuw levensdoel en een eigen onderneming: “Ik ben het bewijs: je leven houdt niet op na borstkanker.”

‘Je hebt ongeveer evenveel kans om de Staatsloterij te winnen als om op deze leeftijd borstkanker te krijgen,’ zeiden de artsen tegen me toen ik op mijn 22ste de diagnose kreeg. Met name vrouwen met een erfelijk gen krijgen op die leeftijd nog weleens borstkanker, maar dat bleek ik niet te hebben. Ik was dus die ene in de zoveel miljoen die de pech had. Ik was dan ook met stomheid geslagen en het eerste dat door mijn hoofd ging, was mijn kinderwens. Ik wilde dolgraag moeder worden. Zo graag, dat ik zelfs al een plan had om als alleenstaande een kind te krijgen, omdat ik graag op jonge leeftijd al moeder wilde worden. Maar nu was mijn toekomst ineens heel onzeker. De vraag was of ik beter zou worden en of het dan nog zou lukken.

Er werd besloten dat ik een borstamputatie zou ondergaan. Dan was er geen chemo nodig. Dat had ook mijn voorkeur, omdat ik dan geen eitjes in hoefde te laten vriezen en op natuurlijke wijze nog zwanger zou kunnen raken. Omdat een reconstructie nooit gelijk is aan een echte borst, wilde ik dan liever beide borsten tegelijk laten weghalen. Dan zou de reconstructie ook het meest gelijk zijn. Een heftige keuze voor een jonge vrouw, maar ik wilde er liever meteen vanaf en niet het risico lopen dat er straks in de andere borst weer kanker zou ontstaan.

Datingapp

Tijdens het hele traject zat ik vaak in het ziekenhuis. Ik kon wel wat afleiding gebruiken, dus zat ik vaak op een datingapp die je koppelt aan mensen die bij je in de buurt zijn. Zo leerde ik mijn ex kennen. Hij reed op de tram die langs het ziekenhuis kwam. Zodoende verscheen hij in mijn datingapp en begonnen we te chatten. Uiteindelijk spraken we ook af en het klikte. Eigenlijk wilde ik helemaal niet verliefd worden, want ik zat midden in een behandeling en mijn hoofd stond niet naar een relatie. Maar het overkwam me.

Toen ik klaar was met alle behandelingen besloten we ervoor te gaan: we zouden een gezin stichten. Ik raakte al snel zwanger en zo beviel ik 5 jaar geleden van mijn zoon Marley. Tussen mij en Marleys vader is het helaas stukgelopen. Maar dat is hoe het leven soms loopt. En ik ben elke dag blij met Marley. Hij is mijn hele wereld en ik kan me geen leven zonder hem voorstellen. Ik denk dat ik extra blij ben met hem, omdat er een tijd was waarin ik niet wist of mijn kinderwens in vervulling zou kunnen gaan.

‘Ik zie het nut niet meer in van tijd verdoen door om dingen heen te draaien’

Inmiddels ben ik zwanger van mijn tweede kindje, dat wordt een meisje. Deze zwangerschap was ongepland en met de vader heb ik geen relatie. Ik zie het als een cadeautje van het leven. Het was weliswaar onverwacht dat Marley er een zusje bij krijgt, maar haar komst is een grote en welkome verrassing.

Lees ook

Sarah (22) werd slachtoffer van roddelen: ‘Ik zou mijn zwangerschap hebben verzonnen’

Hoewel niemand de diagnose borstkanker wil krijgen, kan ik niet anders zeggen dan dat het mijn leven een positieve wending heeft gegeven. Ik ben er sterker door geworden. Als je kanker kunt overleven, kun je alledaagse dingen ook aanpakken. Ik ben duidelijker geworden en geef ook vaker mijn mening. Ik zie het nut niet meer in van tijd verdoen door om dingen heen te draaien. Het leven is daar veel te kort voor. Maar de grootste wending die de ziekte me gaf, is toch wel de komst van mijn zoon. En daar ben ik nog elke dag dankbaar voor.”

Lees het hele verhaal in Flair 43-2019. Deze editie ligt van 23 t/m 29 oktober in de winkels. Bestellen of nabestellen kan hier.