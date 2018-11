Marie-Claire (27): ‘Mijn broer kreeg een epeliptische aanval in bad en verdronk’

Jullie speelden samen, maakten ruzie en vormden een front tegen jullie ouders. Als je broer of zus dan ineens overlijdt, is dat een gigantisch verlies. Marie-Claire maakte het mee; haar broer overleed in bad. ‘Ik voelde zo’n drang om mijn ouders gelukkig te maken.’

De broer van Marie-Claire overleed in bad.

‘Als kind waren we twee handen op één buik, we deden heel veel samen. Pas toen ik in de puberteit kwam, gingen Robert-Jan en ik meer onze eigen weg, maar erg lang duurde dat niet. Op een gegeven moment waren we weer erg close. Mijn broertje was echt mijn maatje. De laatste keer dat we met elkaar praatten, was vlak voordat hij vertrok om bij een vriend te blijven slapen wiens ouders een hotel runden. Dat moment staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. De dag erna was ik aan het werk in de winkel van mijn moeder. Een van haar vriendinnen kwam langs en vroeg of ik wilde meekomen. Ik voelde meteen dat er iets heel ernstigs was gebeurd en probeerde uit te vissen wat, maar ze gaf geen krimp. Toen ik thuis de garagepoort opende, kwam mijn moeder, helemaal in tranen, naar me toe en riep: ‘Robert-Jan is overleden!’ Ik stortte compleet in en schreeuwde: ‘Dat kan niet, er was niets mis met hem!’ Nadat ik een poosje huilend rondjes door de tuin had gelopen, ben ik in paniek een aantal mensen gaan bellen. Robert-Jan kreeg soms een epileptische aanval, maar veel last had hij daar tot dan toe niet van gehad. Tot die ene ochtend, nu tien jaar geleden, toen hij in die hotelkamer een aanval kreeg in bad en verdronk.

De uren na die rampzalige mededeling kwam ik in een soort trance terecht en functioneerde ik op de automatische piloot. Heel veel ging langs me heen. We konden niet meteen naar hem toe. Eerst moest er onderzoek worden gedaan en daarna ging hij onder het mes omdat hij orgaandonor was. Toen ik hem eindelijk te zien kreeg was dat zó confronterend, dat ik bijna flauwviel.

De dagen erna zonderde ik me van alles en iedereen af. Ik kon het verdriet en de leegte gewoon niet aan, was doodsbang voor die lege kamer naast de mijne en vluchtte het huis uit naar een ex-vriend en een vriendin bij wie ik een paar dagen bleef slapen.’

Contact via mediums

‘Ik schreef een tekst om tijdens de crematie voor te lezen, hielp mee met het uitkiezen van de muziek en koos mijn eigen bloemen. De organisatie van zijn afscheid is verder voor een groot deel langs me heen gegaan. Ik blokte zo veel mogelijk van mijn emoties, omdat ik het anders niet aankon. Robert-Jans afscheid was mooi en warm en daar hield ik een goed gevoel aan over. Maar daarna volgde het zwarte gat. Ik zag mijn ouders verdrinken in hun verdriet. Er moest iemand de controle houden, dacht ik, en dus hield ik me sterk. Ik was nog maar zeventien en wilde niet dat mijn leven hierdoor voorbij zou zijn. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vond het moeilijk met gelukkige families geconfronteerd te worden, met kerst, tijdens vakanties, of gewoon in de stad. Hoe vaak ik niet de tafel per ongeluk voor vier heb gedekt… dat deed zo veel pijn. Gelukkig kreeg ik veel steun van een aantal goede vriendinnen en de beste vrienden van mijn ouders. Toch viel het me op hoe vaak ik moest horen hoe erg het was voor mijn ouders, zonder dat er naar mij werd gevraagd. Ik was toch ook mijn broertje verloren? Ik voelde me zo alleen en in de steek gelaten. Heel vaak werd mijn verdriet gewoon over het hoofd gezien. Daardoor schoof ik mijn pijn aan de kant en begon ik nooit echt aan mijn verwerkingsproces. Onlangs ging mijn relatie uit, toen kwam naar boven hoeveel onverwerkt verdriet er nog diep in me zit. Het besef dat ik enig kind was geworden, drong langzaam tot me door. Maar ik voelde wel meteen de druk. Ik ben de enige die nog voor kleinkinderen kan zorgen en ineens focussen mijn ouders zich alleen op mij. Dat was in het begin heel beklemmend. Het heeft even geduurd voordat ik daar mijn weg in vond. Mijn ouders hebben me altijd vrijheid gegeven en toch voelde ik me schuldig en de drang om hen gelukkig te maken, was enorm. Maar ook tegenover Robert-Jan voelde ik me schuldig, omdat ik hem als grote zus niet kon beschermen. Na zijn dood probeerde ik via mediums contact met hem te zoeken om zo mijn verdriet een plaats te geven. Dat is gelukt. In kleine gebeurtenissen voel ik zijn aanwezigheid en ik praat in mijn hoofd nog altijd met hem. Robert-Jan is voor een deel verweven met wie ik ben geworden. Een deel van hem draag ik voor altijd met me mee. Letterlijk, in een tatoeage waarin zijn as is verwerkt. Ik trek me nog steeds op aan de positieve manier waarop mijn kleine broertje in het leven stond. Hij dacht altijd eerst aan een ander en was blij als een ander dat ook was. Hij zette zichzelf vaak op de tweede plek, om al zijn aandacht en liefde aan zijn dierbaren te kunnen geven. Hij genoot oprecht als hij mij, zijn grote zus, zag lachen en wilde niets liever dan dat ik gelukkig was. Als puber van zestien was hij al zo warm en liefdevol, heel bijzonder. Ik ben supertrots op hem, hij blijft voor altijd mijn maatje.’

