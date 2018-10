Lezersdilemma: ‘Tinder-gevalletje opbiechten?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 29-jarige Elisa, die de vriend van een van haar beste vriendinnen is tegengekomen op Tinder.

Sinds een paar weken is Elisa vrijgezel en heeft ze – op aanraden van haar vriendinnen – de app Tinder gedownload. Ze heeft veel plezier in het swipen, tot ze de partner van een vriendin tegenkomt. Het liefst wil ze het meteen opbiechten, maar wat haar tegenhoudt is dat ze twee jaar geleden zélf met hem gezoend heeft. Elisa is bang dat ook dat boven water komt wanneer ze Maaike vertelt over haar vondst op Tinder.

Violetta: Kan je niet naar die Bart gaan en vragen waarom hij op Tinder zit? Wie weet hebben ze wel een open relatie waar jij niets van af weet?

Wendy S.: Ik houd van open- en eerlijkheid, en ja, dat kan je je vriendschap kosten. Maar goed, dat is dan maar zo. Eigenlijk had je dit al twee jaar eerder moeten zeggen, dan had je dit nu kunnen laten gaan. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achter haalt hem wel.

Lenaa: Ik zou het vertellen. Vriendschappen horen gebaseerd te zijn op eerlijkheid en vertrouwen…

Adriënne: Direct vertellen!!! Je wilt toch niet dat zij pijn gedaan wordt. En als jullie foutje aan het licht komt, is dat dan jammer.

Wendy N.: Gewoon je mond houden, elk huisje heeft zijn eigen kruisje.

Moniek: Zou het vertellen.

Beeld: iStock