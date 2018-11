Lezersdilemma: ‘Was dit de laatste date?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Eef, die onlangs een leuke man heeft ontmoet. Hij heeft aangegeven te dromen van een gezin, zij is onvruchtbaar.

Toen Eef en Bart aan elkaar werden voorgesteld, sloeg de vonk meteen over. Al een week na de ontmoeting vond de eerste date plaats en sindsdien spreken ze regelmatig af. Allemaal rozengeur en maneschijn, tót Bart vroeg hoeveel kinderen Eef wil. Zij weet namelijk sinds haar laatste uitstrijkje dat ze onvruchtbaar is. Nu weet ze niet wanneer ze dit tegen hem moet zeggen, want ze is bang dat hij haar dan niet meer wil zien.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma.

Jolanda: Eerlijk zijn! Benoem dat jij ook heel graag kinderen zou willen maar dat helaas is gebleken dat je onvruchtbaar bent.

Bianca: Eerlijk zijn, dit gaat ook over zijn leven en het verloop ervan. Met voorbedachte rade hem een web inwerken is niet fair. Wie weet staat hij wel open voor andere vormen van ouderschap zoals adoptie bijvoorbeeld.

Rachel: Eerlijk vertellen. Überhaupt moet je jezelf afvragen of je met deze man verder wil. Hij heeft niet nagedacht bij het stellen van de vraag. Hij moet toch weten dat als je 38 bent, je geen drie kinderen meer wilt. En gewoon die vraag al. Bij de mededeling dat hij er drie wil, had ik al weggelopen ook als je wél kinderen zou kunnen krijgen. Sterkte, er zijn genoeg andere leuke mannen. En als hij van je houdt, dan moet het niet uitmaken dat er geen kinderen komen.

Renate: Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om het te vertellen.

Suzanna: Meteen eerlijk. Anders blijf je in de onzekerheid en kwel je jezelf.

Annette: Altijd eerlijk zijn! Gelijk vertellen dat jij er ook drie wilde, maar dat je helaas onvruchtbaar bent geworden… veel verdriet, maar hoop dat jullie samen naar andere opties willen zoeken… denk aan adoptie, draagmoeders et cetera.

