Lezersdilemma: ‘Instemmen met een dure vakantie of een eigen plan trekken?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 33-jarige Roos, die ieder jaar met haar gezin en een stel vrienden op vakantie gaat, maar dit jaar liever een eigen plan wil trekken.

Sinds een paar jaar gaan Roos en haar gezin met dezelfde vriendengroep op vakantie, inclusief alle kids. Hartstikke handig en leuk, maar er is één stel dat het verpest voor de andere. Zij willen namelijk in de meest luxe resorts slapen en dure bestemmingen opzoeken, terwijl de rest liever een goedkopere trip maakt. Zo ook Roos en haar partner, die graag wat geld opzij zouden willen zetten voor een auto die al lang op de verlanglijst staat. Wat moet ze doen?

Sab: Eerlijk zijn. Als dat niet kan bij vrienden, moet je je afvragen of het wel vrienden zijn…

Nadine: Wees eerlijk. Maar dan zou ik ook écht eerlijk zijn en dus niet noemen dat je als gezin apart weg wilt, maar echt aangeven dat je niet zo luxe en duur weg wilt, en dit geld liever aan andere dingen uitgeeft. Dan is er tenminste nog de optie voor een andersoortige groepsvakantie in plaats van dat je jullie gezin uitsluit van het geheel.

Jeanine: Geef snel en duidelijk aan dat deze vakantie niet binnen jullie budget valt. Het waarom hoeven ze echt niet te weten, want dat is niet hun zaak. Kijk eerst (als je daar nog behoeft aan hebt) samen maar een vakantie die wel binnen budget valt (ook rekening houdend met de andere stellen) Of, als je daar echt geen zin meer in hebt geef dan aan dat jullie dit jaar de voorkeur geven aan het leuke huisje in Italië. Maar wees in ieder geval snel duidelijk en eerlijk.

Judith: Sowieso… ik besteed mijn spaarzame tijd liever aan momentjes samen en niet met vrienden. Waarom? Om dit soort gezeur te voorkomen. Draai het eens om… ik wil ook niet in een tochthol liggen in mijn vakantie. Daarom gaan wij niet op groepsvakanties. Vriendenweekenden zijn weer een ander verhaal. Alhoewel ik ook daar wel geld voor over heb om niet op een slaapzaal te hoeven liggen. Het hoeft geen strafkamp te worden natuurlijk.

Annemarie: Volgens mij is vriendschap gebaseerd op eerlijkheid en jezelf kunnen zijn. Blijkbaar gaat er dus qua communicatie iets mis (gebrek aan). Kaart het aan dat dit niet jullie voorkeur heeft en geef aan wat je wel wilt en leuk vindt.

Roshanie: Heel normaal dat je een keer wat anders wilt. Het liefst kom je daar dan ook zo snel mogelijk mee en niet op het laatste moment!

