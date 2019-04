Bewezen: dit zijn de leeftijden waarop mensen het vaakst vreemdgaan

Vreemdgaan komt ongetwijfeld in iedere leeftijdscategorie voor, maar uit onderzoek blijkt dat er drie momenten zijn in het leven waarop mensen het vaakst een scheve schaats rijden. Enne, da’s dus niet per se in de jonge, wilde jaren…

Een team van Ashley Madison – een website waar mensen die wíllen vreemdgaan terecht kunnen – heeft onlangs een onderzoek uitgezet onder 2.099 van hun leden. Deze werden onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 18 en jonger, 19 tot 29, 30 tot 39, 40 tot 49, 50 tot 59 , 60 tot 69 en 70 en ouder.

Waarom

Uit de gegevens blijkt dat mannen over het algemeen op 36-jarige leeftijd lid worden van de website. Vrouwen zijn er met 33 jaar iets eerder bij. Hun beweegredenen? “Maar al te vaak leggen onze leden ons uit dat hun huwelijk niet is wat ze ervan verwacht hadden”, aldus Isabella Mise, woordvoerder van Ashley Madison. Nadat de roze wolk wegtrekt en kinderen op het toneel verschijnen, verandert de zaak. De relatie is minder passioneel, mensen hebben minder seks en focussen meer op het dagelijks leven.”

Drie leeftijden

De studie van Ashley Madison gaat nog een stapje verder en heeft in kaart gebracht op welke leeftijden mensen het vaakst vreemdgaan. Hieronder zie je de top 3 én een korte uitleg:

1. 30 tot 39 jaar: 32 procent

Ongeveer een derde van de ondervraagden geeft aan dat hun eerste affaire plaats heeft gevonden tussen deze twee leeftijden. De gemiddelde leeftijd waarop de deelnemers in het huwelijksbootje stappen, is – zo blijkt uit hetzelfde onderzoek – rond hun 28e. “Deze data toont aan dat mensen niet snel na hun huwelijk beginnen rondkijken”, zegt Mise. Ook benadrukt ze dat de meeste leden een account aanmaken op Ashley Madison wanneer ze zo’n 30 jaar oud zijn, dus het is geen grote verrassing dat deze leeftijdscategorie met stip op nummer één staat.

2. 19 tot 29 jaar: 28 procent

Dat de tweede groep net iets jonger is, valt ook te verklaren. Daarover doet dr. Tammy Nelson, seks- en relatietherapeut, uit de doeken. “Onze verwachtingen over het huwelijk en over wie onze partner gaat zijn en hoe die zich gedraagt kan voor wat teleurstelling zorgen.”

3. 40 tot 49 jaar: 24 procent

Het zijn de veertigers die het lijstje compleet maken. Dit zou volgens deskundigen vooral te maken hebben met stress. “Wanneer koppels beseffen wat voor uitdaging een huwelijk kan zijn, zeker met een gezin, dan kan het een onaangename verrassing zijn om te ontdekken welk effect dat heeft op hun gevoelens”, klinkt de uitleg van Nelson. “Meer mensen begaan een fout nadat er kinderen zijn. Misschien omdat ze verlangen naar een perfecte partner, of omdat ze terugdenken aan een leven voor kinderen en al de verantwoordelijkheden die daarbij horen.”

