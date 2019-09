Carla’s dochter vertrok naar IS-gebied: ‘Ik heb me 1.000x afgevraagd wat ik fout heb gedaan’

Onvoorstelbaar. Je dochter of zus verdwijnt van de aardbodem. En opeens krijg je een telefoontje: “Ik ben in Syrië, op de plek waar ik wil zijn.” Deze moeder vertelt over haar dochter in IS-gebied. Over de horror, de onmacht en de gevoelens nu ze weer terug wil komen: “Door haar vertrek is de glans uit mijn leven verdwenen.”

De namen in dit artikel zijn op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd om hun privacy te beschermen.

Carla (48) werkt als secretaresse en heeft 2 dochters: Anouck (15) en Angela (24). Angela vertrok in 2014, vlak na haar 19de verjaardag, naar Syrië, waar ze inmiddels met haar zoon van 2 in een vluchtelingenkamp zit. Kleindochter Soumaya stierf op 3,5-jarige leeftijd nadat ze ernstig gewond raakte door een bomscherf.

Carla: “Mijn kind is bijna 5 jaar geleden vertrokken. Ze zal als een heel andere vrouw terugkomen dan het meisje dat ze was toen ze wegging. Ik heb regelmatig contact met haar gehad en ze heeft mij ook altijd gevraagd hoe het hier was. Haar zwangerschappen heb ik op afstand meegemaakt en ze vroeg me ook om moederlijke adviezen of om bijvoorbeeld recepten van gerechten. Ze zegt dat ze van me houdt en dat ze me graag bij zich zou willen hebben.

Nu Angela in een vluchtelingenkamp zit, voelt dat als een stapje dichter bij een oplossing. Maar mijn gevoel gaat alle kanten op: van angst via boosheid naar verdriet. Natuurlijk heb ik mezelf 1.000 keer afgevraagd wat ik fout heb gedaan. Had ik iets kunnen doen om haar tegen te houden? Ik heb dat ook meerdere malen tegen Angela gezegd. Maar dan zegt zij: ‘Mam, je had niks kunnen doen. Ik had tóch wel een mogelijkheid gevonden om weg te gaan.’

Door haar vertrek is de glans uit mijn leven verdwenen. Ik ga door en doe zogenaamd leuke dingen. Verjaardagen, feestdagen, ik probeer mee te doen, maar echt ergens zorgeloos van genieten lukt me niet meer. Voor Anouck geldt dat ook.”

Interesse in de islam

“Angela was altijd al een ander meisje dan mijn jongste dochter Anouck. Het type kind dat graag een reactie uitlokt, een beetje provoceert. Op school had ze veel Marokkaanse vriendinnen en daardoor groeide ook haar interesse in de islam. De saamhorigheid van het geloof sprak haar aan. Ik denk dat ze heel erg op zoek was naar haar eigen identiteit, haar plek op de wereld. Misschien wel omdat haar vader na onze scheiding in het buitenland is gaan wonen. Ze begon de moskee te bezoeken en at geen varkensvlees meer.

‘Ze begon zich steeds meer te bedekken, totdat ze volledig gesluierd was’

Ik dacht dat het wel zou overwaaien. Pas toen ze 18 was, begon ik me serieus zorgen te maken. Van de ene op de andere dag droeg ze een hoofddoek. Iets waar ik van schrok, want ze was altijd zo trots op haar prachtige haar. Toen ik er iets van zei, gaf ze aan dat ze nu 18 was en ik er niets meer over te zeggen had.

Angela wilde graag met kinderen met problemen gaan werken, maar op school liep het niet lekker. Ook ging het uit met haar Nederlandse vriendje. In die periode begon ze zich steeds meer te bedekken, totdat ze volledig gesluierd was. Ondertussen ging ze met andere moslima’s vaak naar een soort zustergroep. Als ik ernaar vroeg, zei ze dat ze daar rust vond. Dat ze wist dat Allah haar zonden zou vergeven.

In diezelfde periode begon ze vaker naar zenders als CNN te kijken. Beelden van kindjes die slachtoffer werden van het oorlogsgeweld van Assad. ‘Kijk dan mam, hoe zielig!’ riep ze dan. Ik beaamde dan dat het inderdaad heel zielig was. Maar ja, er zijn zo veel zielige dingen op de wereld. Angela liet het echter niet los. Op een gegeven moment begonnen er toch alarmbellen bij me te rinkelen. Ze had het er vaak over dat Allah al haar zonden zou vergeven als ze zou gaan helpen in het kalifaat en ik merkte dat ze steeds intensiever chatcontact had met allerlei mensen in het buitenland.

Op een dag heb ik het haar ronduit gevraagd: of ze van plan was om naar Syrië te gaan. ‘Nee, mama,’ zei ze, ‘ik laat jullie toch niet in de steek.’ Ze had ook een afspraak gemaakt bij een mbo-school om een opleiding te starten. Dat maakte me rustiger: ze was overduidelijk met haar toekomst in Nederland bezig. Dacht ik.”

Een weeshuis opzetten

“Kort daarop ging ik met mijn andere dochter en een vriendin voor een korte vakantie naar België. Ik had elke dag contact met Angela via de app en de telefoon, maar ineens, van het ene op het andere uur, reageerde ze nergens meer op. Ik werd heel erg bang.

‘s Avonds werd ik ineens gebeld. Het was Angela. ‘Mama,’ zei ze, ‘ik zit in Turkije en ik ben bang dat ik een heel grote fout heb gemaakt.’ Ze vertelde dat ze in Turkije direct door mensen was opgevangen en naar een huis was meegenomen, waar ze achter slot en grendel zat en werd bewaakt door een man met een geweer. Toen ik haar vroeg waarom ze was gegaan, vertelde ze dat haar was verteld dat ze kon helpen om een weeshuis op te zetten voor de kinderen die hun ouders waren kwijtgeraakt in de oorlog tegen Assad.

‘Angela had zichzelf wel vaker in de nesten gewerkt, maar dat waren de gewone puberdingen’

Ik heb meteen de politie gebeld. Ik had al eerder contact met hen opgenomen, omdat ik bang was dat ze zou afreizen. Zij hebben toen met Angela gepraat en gaven aan dat ze geen reden hadden om aan te nemen dat ze zou vertrekken. Heel naïef, want Angela wist natuurlijk ook wel wat ze moest zeggen. Net als tegen mij. Dus toen ik zei dat ze in Turkije zat, schrokken ook zij heel erg, maar ze konden niets doen om haar terug te halen.

Ik appte Angela dat ze de politie in Turkije moest bellen, maar dat durfde ze niet. Het was daar allemaal heel corrupt, zei ze. Als ze de politie zou bellen, zouden ze haar vermoorden. Angela had zichzelf wel vaker in de nesten gewerkt, maar dat waren de gewone puberdingen zoals ’s nachts ergens stranden na het uitgaan. Dan kon ik haar altijd komen ophalen, maar nu ging dat niet. Diezelfde nacht nog is ze naar Syrië gebracht, naar de jongen met wie ze al een tijd chatte: Fábio P., een knappe, half-Portugese jongen die in Londen een veelbelovende voetbalcarrière had opgegeven om naar het kalifaat af te reizen.

Toen ze daar eenmaal was, kreeg ik gedurende een korte periode wat positievere berichten. Angela was verliefd, maar dat duurde maar even. Al snel kwamen er appjes dat ze zich doodverveelde en alleen maar binnen zat. Fábio had ook snel een tweede vrouw, iets wat ze natuurlijk helemaal niet leuk vond. En ook dat weeshuis kwam er niet.”

Toegetakeld en bewaakt

“Ze was zo ongelukkig, dat ze op een gegeven moment heeft geprobeerd te vluchten. Van tevoren had ze naar de Nederlandse ambassade in Turkije gebeld om te vragen of ze haar konden oppikken bij de grens, waar ze destijds niet ver vandaan woonde. Het was begin 2015, Angela was toen net 5 maanden zwanger van Soumaya. Iemand van het consulaat stond klaar om haar op te vangen, maar Angela is tijdens haar vluchtpoging onderschept. Daarna kon ik een tijdlang geen contact met haar krijgen. Het enige wat ik kon doen, was wachten en via contacten vragen of ze iets wisten. Dus via andere ouders in Nederland, die contact hadden met hun kinderen daar. Een moeder stuurde me een appje door dat ze van haar dochter had ontvangen over Angela. Ik hoorde dat ze na haar vlucht vreselijk was toegetakeld en vanaf dat moment bewaakt werd. Wanneer haar man weg was, controleerden andere vrouwen of ze nog wel thuis was. Ik ging als moeder door de grond.

‘Elke dag als ik wakker werd, dacht ik: is dit de dag dat ik te horen krijg dat mijn dochter is overleden?’

Uiteindelijk is ze in haar leven in het kalifaat gaan berusten. Probeerde er het beste van te maken. Een uitweg zag ze niet meer. Ze kookte en was alleen met haar kinderen bezig. Anderhalf jaar geleden raakte Fábio vermist, vermoedelijk is hij omgekomen bij een bombardement. Onder het puin werden alleen nog zijn horloge en een rugtas teruggevonden. Omdat je als vrouw alleen geen kant op kunt in het kalifaat, werd ze opgenomen in het gezin van een andere IS’er, een vriend van Fábio. Samen met hen reisde ze met haar 2 kinderen door het kalifaat, dat ondertussen werd gebombardeerd tot er nog maar een paar vierkante kilometer over was in de Syrische woestijn.

In die 2 maanden lukte het me niet om contact te krijgen met Angela. Afschuwelijk. Elke dag als ik wakker werd, dacht ik: is dit de dag dat ik te horen krijg dat mijn dochter is overleden? Ik speurde alle foto’s af die in de media kwamen, in de hoop een glimp van haar op te vangen. Ook de foto’s van overleden mensen bekeek ik. Alle Twitter-accounts die ook maar iets van informatie konden geven, hield ik nauwlettend in de gaten. Er is zelfs een app waarop je kunt zien waar er op de wereld bommen vallen. Zoekend naar informatie bracht ik mijn nachten door. Overdag ging ik, voor de noodzakelijke afleiding, weer naar mijn werk.”

Zich overgegeven

“Op een dag kreeg ik een berichtje met een telefoonnummer, waarbij stond dat ik daarop Angela kon bereiken. Ik belde meteen. Het horen van haar stem was ontzettend emotioneel. Ik had haar sowieso al een tijd niet meer kunnen spreken, ons sporadische contact verliep vooral via WhatsApp. En nu klonk ze ook nog eens in paniek. Bij bombardementen op het laatste IS-bolwerk Baghouz was Soumaya geraakt door een rondvliegende bomscherf, vertelde ze. Na het bombardement had ze zich overgegeven aan de Koerden. Ze smeekte hen om hulp voor Soumaya, die er slecht aan toe was. Als ze meteen medische zorg had gehad, had ze het waarschijnlijk overleefd, maar de scherf drong steeds verder in haar hersenen. Angela was wanhopig, Soumaya reageerde nergens meer op.

Ik heb alles geprobeerd om hulp in te schakelen. Ik heb zelfs het telefoonnummer van een Syrische minister achterhaald, journalisten gecontacteerd… Iedereen die maar iets kon betekenen. Uiteindelijk is Angela met Soumaya naar het ziekenhuis gebracht. Omdat Soumaya moest blijven, ging Angela terug naar het kamp om haar zoontje op te halen, maar daarna mocht ze het kamp niet meer uit. Ik was op dat moment dus de enige die contact had met het ziekenhuis waar Soumaya lag. En dat was het enige moment dat ik me voor het eerst echt oma voelde. Heel vervreemdend.

Uiteindelijk mocht Angela toch met haar zoontje naar het ziekenhuis, maar het ging inmiddels zo slecht met Soumaya, dat ze niet meer geholpen kon worden. Ze was opgezet en kreeg bijna geen adem meer. In het ziekenhuis had ik nog even contact met Angela en voor we ophingen zei ik nog: ‘Misschien is het wel beter als ze gaat.’ We hingen op en vrijwel direct kreeg ik een foto. ‘Mama, ze is dood.’ Ik heb mijn kleinkind nooit kunnen knuffelen.”

De gevangenis in

“Angela heeft Soumaya begraven in het Koerdische vluchtelingenkamp Al Hol, waar ze nu nog steeds verblijft. De omstandigheden zijn er vreselijk. Als de regering niets doet, zullen er nog veel meer onschuldige kinderen sterven. In Nederland staan hulpverleners van de Kinderbescherming al maanden klaar om de kinderen op te vangen. Ze wachten op groen licht van de regering, maar die doet niets.

Angela zit echt in de overlevingsstand. Haar dagelijks leven bestaat uit een beetje met andere vrouwen praten, eten maken en het nieuws in de gaten houden. Met haar zoontje gaat het goed. Het klinkt raar, maar ik ben ergens blij dat hij niet weet hoe het leven hier is. Hij weet niet beter dan de situatie waar hij nu in leeft, hoe triest dat ook is.

‘Ze is echt gegaan met een veel te rooskleurig, naïef idee van wat het kalifaat inhield’

Begrijp me goed: ik probeer niets goed te praten en ik zeg ook zeker niet dat mijn dochter zo weer de maatschappij in kan. Ik wil daar niet te diep op ingaan. Die materie hoort in de rechtbank thuis. Angela weet ook dat ze waarschijnlijk een tijdje de gevangenis in zal moeten en daar heeft ze vrede mee. Ze wil rust en daar heeft ze alles voor over.

Ik snap dat mensen bang zijn voor aanslagen, maar ik zie haar niet als een risico. Mensen zijn bang voor alles wat met IS te maken heeft. Ik zeg niet dat het voor elke Syriëganger opgaat, maar ik weet zeker dat niemand bang hoeft te zijn voor mijn dochter.

Mijn vertrouwen in haar is niet geschaad. Ze is echt gegaan met een veel te rooskleurig, naïef idee van wat het kalifaat inhield. Ze zegt dat ze geloofde dat ze daar in vrede zou kunnen leven op een plek waar iedereen gelijk zou zijn. Ik denk dat de meesten er op die manier naartoe zijn gegaan en toen een heel harde realitycheck kregen. Wie haar heeft verteld over het kalifaat en hoe het precies is gegaan, weet ik ook niet. Het is niet dat ik een avondje met haar heb kunnen praten om het hele verhaal te horen. Alle contact gaat over de app en via slechte verbindingen.

Op dit moment staat mijn leven in de wachtstand. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit komt te zien. Ik ben bijna 49, maar ik kan geen plannen maken. Daarom heb ik ook geen relatie. Ik heb het gevoel dat ik niemand deze situatie kan aandoen. Als ik mijn kleinzoon moet opvangen, zal mijn leven totaal veranderen, maar ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om hem bij vreemde mensen onder te brengen. Hij heeft al zoveel meegemaakt. Bovendien: we hebben al een kind verloren. Dat wil ik niet nog een keer. Het enige wat ik wil is hem alle kansen geven om een goed leven te leiden. Een goed mens te kunnen worden. Hem in bad doen en op de bank zetten met een dekentje en een kop thee. Daar zou ik al heel gelukkig van worden. Ik wil alleen de kans krijgen om oma te zijn.”

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: iStock