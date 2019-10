Volgens onderzoek zijn we met dít inkomen het gelukkigst

Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze weleens. En dat is op zekere hoogte waar, want omdat je nu eenmaal tonnen verdient, wil niet zeggen dat je tevredener bent. Maar toch zou een bepaald bedrag aan inkomen je wel degelijk happier maken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder de inwoners van Vlaanderen, maar wij gokken dat het voor ons kikkerlandje niet heel veel anders is. Het Laatste Nieuws vroeg in samenwerking met Ipsos aan Vlamingen naar wat ze maandelijks zouden willen verdienen om zichzelf gelukkig te kunnen noemen. Wat blijkt? Gemiddeld is dat €2.117,- per maand, zo komt uit de enquête.

Leeftijd

Toch is dat niet een vast bedrag dat voor iedereen geldt. De hoogte van het salaris is ook heel erg leeftijdsgebonden. Jongeren tussen de achttien en 34 zouden namelijk al genoegen nemen met €1.800,- gemiddeld per maand. De ondervraagden tussen de 35 en 54 hebben wat meer nodig om gelukkig te zijn: €2.339,- in de maand. Bij de 54-plussers daalde het bedrag juist weer, zij hebben slechts €2.140,- nodig.

Beoordeling

Toch is het niet per se dat de Vlaming ook tevreden is met de huidige financiële situatie. Wanneer ze namelijk hun financiële situatie moeten beoordelen, geven ze het slechts een krappe zes. Sterker nog: meer dan de helft van de ondervraagden is niet tevreden met hoeveel er maandelijks binnenkomt. Hun huidige inkomen maakt dus niet per se gelukkig.

Getrouwd

Dan zit er ook nog een verschil tussen koppels en alleenstaanden: getrouwde stellen zonder kinderen geven namelijk aan gelukkiger te zijn dan singles, alleenstaande ouders of stelletjes met kinderen. Niet zo gek, aangezien de laatste groepen met kinderen ook gemiddeld hogere maandelijkse lasten hebben. Geld maakt dus niet altijd gelukkig, maar met een zeker inkomen zijn we wel gelukkigER. Goed om in gedachte te houden, toch?

