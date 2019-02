ikbeken: 13 biechten hun grootste seksblunders op

In the heat of the moment gaat er weleens iets mis tussen de lakens. 13 seksblunders waarvan je hoopt dat ze jou nooit overkomen.

Mondje dicht

Lotje (29): “Ongesteld worden tijdens de seks is één ding. Erachter komen doordat je scharrel je vol overgave oraal heeft bevredigd en daarna met een mond zo rood als die van een clown weer boven de dekens uitkomt, is nóg erger.”

Eyeopener

Femke (29): “Ik was een Tindervlam vol overgave aan het pijpen en aftrekken. Dat hij zijn hoogtepunt naderde, was wel duidelijk. Maar het kwam toch als een verrassing toen hij met een harde kreun zijn zaad vól in mijn oog spoot. Ik kan je vertellen: dat brandt als de ziekte. We zagen er allebei wel de humor van in, al heb ik nog dagen met een rood oog rondgelopen. Sindsdien houd ik mijn ogen stevig dicht als zich bij een van mijn bedpartners een orgasme aandient.”

Verkeerde ingang

Mina (37): “Mijn ex en ik vonden het tijdens een familieweekend een goed idee om het te doen in een kleedhokje bij het zwembad op de camping. Hij wilde me achterlangs nemen, maar schoot met nogal wat enthousiasme in het verkeerde gaatje. Kolore! Ik viel flauw van de pijn. Lag ik daar, naakt op de grond in het kleedhokje, met zijn neefjes en nichtjes een paar meter verderop. En als naspel moest ik zijn bezorgde familie vertellen hoe het toch kwam dat ik was flauwgevallen. ‘Iets te weinig gegeten, denk ik…’ Het liefst wilde ik de familie nooit meer onder ogen komen.”

Doggystyle

Willeke (27): “Ik ging met een scharrel, opgedoken uit de kroeg, mee naar huis en we waren achterlangs bezig. Op z’n hondjes. Toen ging de deur van z’n slaapkamer open – die stond op een kier – en keek ik récht in de ogen van zijn herdershond. Een groot, grommend exemplaar met van die megahoektanden. Ik wist niet eens dat hij die hond hád, en ik ben dus superbang voor die beesten. Ik schrok me kapot en mijn zin was totaal verdwenen. Mijn scharrel probeerde de lol ervan in te zien, maakte een goeie woordgrap (‘doggystyle, hè’), maar nee: ik kon er niet in meegaan.”

De naam is…

Manon (29): “’t Is cliché, maar ik noemde mijn kersverse vlam tijdens de seks niet Marco, maar Tim. Juist. Zo heette mijn ex. Ai.”

