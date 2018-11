7 dingen die je herkent als je (een beetje) smetvrees hebt

Iedereen houdt wel van een beetje hygiëne en wast – als het goed is – z’n handen na een toiletbezoek. Maar bij sommigen gaat het een stuk verder. Durf jij in de trein nauwelijks te gaan zitten en drink je nóóit uit het glas van een ander?

Lees ook: Herkenbaar? 7 tekenen dat je écht een crazy cat lady bent

De kans is groot dat je dan (een beetje) smetvrees hebt. En dan moeten onderstaande dingen vast ook herkenbaar in je oren klinken:

1. Toiletsquats

Een Dixi is je allergrootste nachtmerrie, maar een openbaar toilet vind je minstens zo smerig. Je zal nooit, maar dan ook echt nóóit, gaan zitten op de bril en bent enorm gespierd door het hangen boven de wc.

2. Handdruk

Ontmoetingen met nieuwe mensen vind je vreselijk, want je weet dat er een handdruk bij komt kijken. Alleen het idee al dat je de hand van een vreemde moet aanraken… want wie weet heeft-ie z’n handen niet gewassen voordat jullie kennismaken, laat staan wat-ie voor het laatst heeft aangeraakt. Getver!

3. Deurklinken

Van deurklinken tot liftknopjes en lichtschakelaars: het idee dat je zoiets moet aanraken is de hel. Je hebt dan ook allerlei trucjes bedacht om deze dingen op andere manier te laten functioneren.

4. Sharing is NOT caring

Een pen van iemand lenen? Nee, bedankt, straks krijg je een afgekauwd exemplaar in je handen gedrukt.

5. Nootjes

Als je op de bar een bakje nootjes ziet staan, zou jij er nooit een handje uit pakken. Who knows hoelang het er al staat en hoeveel mensen er in hebben gegraaid. Ieuw!

6. Desinfecterende gel

Jij gaat nooit de deur uit zónder desinfecterende gel in je handtas. Need we say more?

7. Wassen, wassen, wassen

Heb je een logé gehad, dan was je de lakens het liefst (twee keer als het kan) op 90 graden. Nieuwe kleding gekocht? Die jurken, truien en shirts gaan linea recta vanuit het tasje in de wasmachine.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: Giphy