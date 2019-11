Herfstdip: dit is waarom veel relaties stranden in het najaar

Je kunt misschien een herfstdip voelen in de vorm van extra vermoeidheid, maar wist je dat in het najaar ook veel stellen uit elkaar gaan? Relaties komen tot een eind en wel om de volgende reden.

En dat terwijl je in de herfst lekker romantisch kaarsjes aan kan steken, een boswandeling kunt maken of een Netflix-marathon kunt houden. Toch is dit toch echt het seizoen waarin het over en uit is voor sommige koppels, zo ondervond Daily Mail. Een ware herfstdip in je relatie dus.

Herfstdip relaties

De algemene herfstdip heeft namelijk ook wel zeker een invloed. Je kan door de kortere dagen minder lekker in je vel zitten en je extra vermoeid voelen, wat geen positief effect heeft op je liefdesleven. Je wil in deze periode alles eens goed op een rijtje zetten en denkt dus ook kritischer na over je relatie.

Harde klap

Daarnaast heeft de overgang naar dit seizoen nog een andere invloed, zo verklaart relatie-expert Kate Taylor. “De zomer is een heel sociale tijd. Als een relatie niet helemaal snor zit, kan het zijn dat je daar in de zomer niet zo heel veel last van hebt of het echt merkt”, begint ze. “Stellen zijn dan vaak in gezelschap van vrienden en hebben misschien samen een vakantie geboekt. Dan komt het najaar daarna als een ‘harde klap’. Je merkt ineens dat je niet zo heel veel zin hebt om die koude avonden samen op de bank door te brengen. En ja, dan wil het nog weleens fout gaan.”

Libido

Tevens daalt je libido een stuk in de herfst. In de zomer zorgt de zon voor meer dopamine, serotonine en testosteron. Het gevolg? Meer zin in een vrijpartij met je partner. Wanneer de zon zich minder vaak laat zien, daalt ons libido dan ook aanzienlijk. Ook dat heeft geen positief effect op je relatie. Al deze zaken kunnen er dus voor zorgen dat stellen juist in de herfst besluit er een punt achter te zetten.

Lees ook

Bedgeheimen: ‘Een lange, vaste relatie hoeft niet saai en routineus te zijn’



Sleur

Merk je dat jouw relatie langzaam in een sleur raakt? Gelukkig zijn er meerdere dingen die je eraan kunt doen. Ook kan een sekspauze helpen om jouw relatie nieuw leven in te blazen. Heeft de herfstdip niets te maken gehad met jullie relatiebreuk? Dit zijn over het algemeen de meest voorkomende oorzaken van een scheiding of break-up, zo blijkt uit Deens onderzoek.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.