Waarom vinden we het toch zo aantrekkelijk als iemand hard to get speelt?

Hard to get spelen lijkt iets wat je in je tienerjaren deed. Toch is het zélfs nu in de datingfase best aantrekkelijk. Hoe zit dat?

Van benching tot shelving: je kunt het zo gek niet bedenken of er is een nieuwe trend op dating gebied. Toch is hard to get spelen (helaas) al jaren een populair gegeven. Maar waarom vinden we dat aantrekkelijk? De wetenschap verklaart.

Dubbelzinnig

De studie – die overigens alleen werd uitgevoerd onder heteromannen en -vrouwen – werd gedaan door onderzoekers aan de Universiteit van Virginia en Harvard. Wat bleek? Vrouwen voelden zich het meest aangetrokken tot in dit geval mannen die nogal dubbelzinnig deden over hun interesse in hen. Dit werd getest door ze te laten denken dat ze meededen aan een experiment over online dating. Het vrouwelijke deel van de proefpersonen kreeg vervolgens te horen dat hun profielen op Facebook werden bekeken door mannen die gaan beoordelen hoe goed ze met elkaar overweg zouden kunnen.

Onduidelijk

De vrouwen werden vervolgens weer onderverdeeld in drie groepen. Deze kregen allemaal de profielen te zien van vier mannen van hun leeftijd. Maar terwijl de ene groep te horen kreeg dat dit de aantrekkelijke mannen waren die hen het leukst vonden, moest de andere groep het doen met de wetenschap dat ze van hen een gemiddelde scoren hadden gekregen. En ja, de gevoelens van de mannen bij de laatste testpersonen? Die waren onduidelijk of onbekend.

Aantrekkingskracht

En je raadt het waarschijnlijk al: de aantrekkingskracht was het grootst ten opzichte van de mannen van wie de gevoelens voor hen niet helemaal duidelijk waren. Dit is te lezen in de resultaten in het tijdschrift Psychologica Science. De reden van deze uitkomst? Volgens de onderzoekers heeft het te maken met ‘de geneugten van de onzekerheid’. Sterker nog, de vrouwen dachten vaker aan juist die mannen die nog onzeker waren over hun gevoelens. En ja, waar het hoofd vol van is…

