Grrr! Vervelende vragen die aan iedere zwangere vrouw worden gesteld

Een zwangerschap gaat (vaak) hand in hand met misselijkheid, nesteldrang en altijd zin in seks (of juist niet!). Maar je kan – helaas – te maken hebben met vervelende vragen. Of opmerkingen. De meeste mensen (ja, zelfs je schoonmoeder) bedoelen het goed en toch is het soms moeilijk om je kalmte te bewaren. Dít zijn de meest voorkomende vragen die elke zwangere vrouw voorgeschoteld krijgt.

En dit zijn de tips hoe je ze tactvol kan beantwoorden als je geen zin hebt in discussies.

‘Waren jullie al lang aan het proberen?’

Hoe bedoel je? Misschien was de zwangerschap niet gepland of waren jullie al jaren aan het proberen en hebben jullie zelfs enkele miskramen gehad. Je bent zwanger en iedereen mag het weten, of het nu een ‘ongelukje’ is of niet, dus het beste antwoord is eigenlijk een non-antwoord: ‘We zijn allebei heel blij en kunnen niet wachten om ons kleintje te ontmoeten.’

‘Heb je al een naam? Wat denk je van Storm of Margriet?’

Er is niets mis mee om de naam van je baby al te onthullen voor hij of zij wordt geboren. Weet alleen dat het ongevraagde meningen kan uitlokken… Of erger nog: dat mensen je van gedachten zullen proberen te veranderen, omdat ze het niets vinden. Te hip. Te ouderwets. Ga daarom voor een eerder ontwijkend antwoord à la ‘We weten het nog niet, maar onze lijst wordt steeds korter‘.

‘Ga je voor een epidurale verdoving kiezen?’

Oftewel: een ruggenprik of een morfine pompje. Het is volledig oké om je voorkeur aan te geven, maar toch is het een vraag die voor veel moeders in wording gevoelig ligt. Daarom kiezen koppels er vaak voor om de beslissing tussen hen en de gynaecoloog of verloskundige te houden. En wie weet bedenk je het wel ter plekke, als je heel veel pijn hebt. En puffen onder de douche ook niet meer helpt.

‘Wil je horen hoe ik ben bevallen?’

Optionele vraag! En als het een horrorbevalling was, dan wil je het echt niet weten. Trust us. Oplossing, wees gewoon eerlijk: ‘Ik ben al een beetje nerveus, dus misschien kan je het beter vertellen nadat ik ben bevallen?’.

‘Hoe ga je dit allemaal betalen?’

Plus: hoe ga je dat doen met kinderopvang. En hoe ga je dat dan betalen? Pfff, niets zo vreselijk als mensen die je rekening maken. Zeg gewoon, I know, I can. Kort en krachtig!

‘Je gaat toch borstvoeding geven?’

Persoonlijke vraag pur sang! En daarbij, deze vraag ontlokt namelijk de meest uiteenlopende meningen: van ‘Succes, ik vond borstvoeding een nachtmerrie!’ tot ‘Je wil je baby toch de best mogelijke start geven?’. ‘We zijn er nog niet helemaal uit’, is een ontwijkend antwoord, maar wel eentje waar je niet veel fout mee kan doen. Bovendien heb je het er misschien al eindeloos over gehad met je partner en heb je er simpelweg geen zin in om er verder over te babbelen.

‘Mag ik je buik aanraken?’

Last but not least, misschien wel de meest irritante juist omdat ze het al doen (je buik aanraken) voordat je groen licht geeft… Het hangt er natuurlijk vanaf wie de vraag stelt. Is het je nichtje? Lief, mag. Is het je buurman? Liever niet.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock