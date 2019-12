Geobsedeerd door de liefde: ‘Ik moet ervoor zorgen dat hij mij niet vergeet’

Inge (35) kan haar ex-vriend Wouter (27) niet loslaten. Ze stuurt hem dagelijks berichtjes en rijdt langs zijn huis. Ze hoopt dat hij bij haar terugkomt, ondanks dat ze weet dat hij een nieuwe vriendin heeft.

“Het eerste wat ik doe als ik wakker ben, is bedenken wat Wouters rooster die dag is. Zijn werkschema staat in mijn agenda, maar ik weet het uit mijn hoofd of hij een ochtend- of middag- of juist late dienst in het ziekenhuis heeft. Ik pak mijn telefoon en stuur hem wat lieve appjes. Dan vraag ik hoe hij heeft geslapen en wens hem een fijne dag toe met veel kusjes en knuffels van mij en Tijger, onze kat. In het weekend kijk ik of hij uit of thuis moet voetballen, of als coach mee is met de pupillen. Vervolgens stuur ik hem een appje waarin ik hem succes wens. Tussendoor informeer ik nog naar de stand op het veld, de tegenstander en ploegmaten. ’s Avonds zijn mijn appjes wat erotischer van toon. Al met al schat ik dat ik zo’n vijftig tot 150 berichten per dag stuur. Best veel als ik het zo bij elkaar optel, vooral omdat ik zelf ook een vrij drukke baan heb als OK-verpleegkundige… en onze relatie bovendien al een half jaar uit is.

Smoorverliefd

In de jaren dat we samenwoonden, deden we het bijna dagelijks en hadden het heerlijk samen. Voor mij was het dan ook een enorme klap dat Wouter het na drie jaar van de ene op de andere dag uitmaakte. Hij hield nog steeds van me zei hij, maar het was te snel gegaan. Hij verlangde naar meer vrijheid. Voor zijn gevoel was hij nog niet toe aan een volgende stap in zijn leven. We schelen acht jaar. Ik ben ouder en het klopt: ik gooide de onderwerpen ‘trouwen’ en ‘kinderen’ steeds vaker op tafel. Ik voelde mijn biologische klok tikken. Toen hij het uitmaakte, was ik verschrikkelijk verdrietig. Ook Wouter huilde omdat hij me geen pijn wilde doen en nog steeds gek op me was. Ik liet hem beloven dat het geen definitief afscheid was. Dat kon ik simpelweg niet verkroppen. We spraken af om wat meer afstand te nemen en ieder onze eigen weg te gaan en dan op een later moment te kijken of er misschien nog een relatie mogelijk was.

Appjes

Ik merk dat Wouters gedrag verandert. Zijn zeldzame berichten zijn nog minder én minder lief. Vroeger stuurde hij elke dag iets terug, zeker als ik een vraag stelde, zodat hij wel antwoord moest geven. Nu gaan er dagen overheen voordat ik een levensteken van hem krijg, terwijl ik kan zien dat hij die dag online is geweest. Zijn appjes worden steeds korter en zakelijker. Hij neemt zijn telefoon vaak niet op en ook op mijn e-mails of gewone sms-berichten reageert hij nauwelijks. Vorige week heb ik nog moeten faken dat onze kat Tijger een epilepsieaanval had gekregen. Ik had al een week niets van Wouter gehoord. Op zijn vrije ochtend heb ik hem toen een keer of zes achter elkaar gebeld en in een uur tijd wel dertig appjes gestuurd met het verzoek mij even te bellen. Uiteindelijk heb ik zijn voicemail woedend ingesproken, met de vraag of hij nog enig gevoel in zijn donder had: onze kat was doodziek en hij reageerde niet. Hij belde meteen geschrokken terug en maakte zijn excuses. De batterij van zijn telefoon was leeg geweest. Hij beloofde snel op ziekenbezoek te komen. Ik voelde me toen wel lullig, want die kat lag gewoon rustig naast mij op de bank te slapen.

Stalkgedrag

Ik ben me ervan bewust dat ik met mijn gedrag grenzen overschrijd. Maar toch doe ik het. Volgens mijn beste vriendin aan wie ik alles vertel, verlies ik mijn eigenwaarde door hem zo te blijven achtervolgen. Ze vindt dat ik hem aan het stalken ben. Misschien heeft ze wel gelijk, maar ik wil hem gewoon niet kwijt. Als er daadwerkelijk een andere vrouw achter hem aan zit, moet ik er juist voor zorgen dat hij mij niet vergeet. Ik hoop ook dat zij dan weet dat wij nog dagelijks contact hebben. Als zij dat vervelend vindt, dan heb ik mijn doel bereikt.”

