geenrozewolk: ‘De mythe van de gelukkige moeder’

Ken jij de mythe van de perfecte moeder al? De moeder die alles perfect doet, er altijd glamorous uitziet, een heet en wild seksleven heeft én daarnaast een enorm sociaal leven heeft? (…) Niet? Dat komt omdat ze niet bestaat.

Het is een mythe, een illusie en een beeld wat, mijns inziens, gecreëerd is door (social) media. Want zeg nou zelf? Daar zie je toch de ene na de andere mama voorbij komen in geweldige outfits met hun baby in matching outfit? Of een gelukzalige familiekiek, die niet zou misstaan in de gemiddelde soapserie. Ik bedoel hiermee te zeggen: geloof niet alles wat je ziet. Want neem van mij aan: de perfecte moeder bestaat niet. Ze is, net zoals jij en ik, ook maar een mens. Een mens met een overproductief Instagram en Facebook account, dat dan weer wel.

Stop met vergelijken!

Maar ook een normaal persoon, die elke dag poept. Want zo is het dan ook weer. Probeer dat steeds tegen jezelf te zeggen. In plaats van tegen hen op te kijken. Het is zo zonde, als je jezelf steeds gaat vergelijken met de zogenaamde perfecte moeder. Het beeld wat je van jezelf hebt, wordt dan ineens heel negatief. Want natuurlijk kan jij niet tippen aan die euforische foto’s op Instagram en uiteraard voel je je dan heel erg onzeker. Je vraagt je af: ben ik wel een net zo leuke moeder? Doe ik het wel goed? Is het moederschap alleen voor mij zo zwaar? Hoe doen al die zogenaamde ‘perfect moms‘ dat allemaal?

Het ‘perfecte’ plaatje

Zo zonde! Ik zou willen zeggen: lieve moeders, laat je niet gek maken door het beeld wat je in je hoofd geprojecteerd krijgt door de buitenwereld. Van het zogenaamde perfecte plaatje. De vraag die jezelf kan stellen is: wat is het perfecte plaatje eigenlijk? Wat houdt dit plaatje dan precies in? Is dat het beeld van de bekende Nederlandse mama in een over geposeerde houding bij een maximaal gestylede kinderkamer? Of is dat het beeld wat je zelf creëert? Het beeld van zondagmorgen wakker worden met een enorme hanenkam op je hoofd, omdat je zo vaak hebt liggen draaien na die laatste voeding? Jullie als gezin met zijn allen in het grote bed met een kopje thee (voor jou), een flesje melk (voor de kleine) en de krant (voor je man). En daar dan geen foto van maken, omdat je daar helemaal niet aan denkt en gewoon geniet van het moment aldaar. Heel mindful eigenlijk.

‘Negeer het zogenaamde perfecte moeder syndroom’

Hou dat laatste beeld vast, want dat is jouw perfecte plaatje. Het beeld wat je zelf meemaakt en waar niks aan is gestyled, gephotoshopt (weg vetrollen, rimpels en wallen) of gekunsteld aan is. Puur natuur en dicht bij jezelf. Als je nu eens probeert om dit pure en authentieke beeld voor je te halen, elke keer als je die zogenaamde perfecte moeders ziet. Niet eens alleen op televisie of social media. Ook in je directe omgeving. We kennen allemaal die ene moeder die alles zo goed voor elkaar lijkt te hebben. Die nooit eens even van zich af zeurt tegen jou, die nooit klaagt over hoe heftig het moederschap soms is.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Moeders, omarm jullie superheldenstatus!’

Neem dit met een korreltje zout. Negeer het zogenaamde perfecte moeder syndroom. Geloof mij: ook zij heeft het af en toe heel zwaar. Ook deze mama ligt ’s nachts weleens te piekeren, of ze het allemaal wel goed doet. Ook zij worstelt met de dingen des levens. Dit zou je bijna vergeten, omdat ze in jouw hoofd de status van een soort Wonder Woman heeft gekregen. Dat het allemaal aan jou ligt, omdat alleen jij het zwaar hebt als mama. Maar niks is minder waar. Mijn oma zei altijd: “elk huisje heeft zijn kruisje.” I rest my case.

Digitale detox

Omarm je eigen gezinsplaatjes, koester ze en omarm ze. Dan komt er meer rust in je leven, dan als je jezelf en jouw gezin maar blijft vergelijken met die van andere moeders. De zogenaamde perfecte moeder piekert namelijk ook wel eens en heeft ook onvolkomenheden. Ze is een mens, net als jij en ik. Als je blijft kijken naar het gras bij de buren, dan is dat altijd groener. Dus kijk naar je eigen gras, je eigen gezin en je eigen plaatjes. Doe een social detox en ga eens een weekje (of langer) van Instagram af. Kijk eens wat er dan gebeurt en hoe je je dan voelt. Ik weet zeker, dat als je stopt met vergelijken of jezelf de rol van perfecte moeder probeert op te leggen, er meer rust komt. Rust voor jou en je gezin. En zeg nou zelf? Wie wil dat nou niet?

Herken je je in bovenstaande en denk je: ik ben zo perfectionistisch van aard, ik heb hier adequate hulp bij nodig? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Samen gaan we werken aan meer zelfvertrouwen in je rol als mama en meer rust in het leven van jou en je gezin!

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Help, mijn man is vader!’

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.