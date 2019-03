geenrozewolk: ‘Moeders, omarm jullie superheldenstatus!’

Moeders zijn een soort superwezens. Ze hebben geen idee waar ze aan beginnen, voordat ze moeder worden. Moeder worden is alsof je examen doet voor iets, waar je nooit een gedegen opleiding voor hebt gevolgd. Toch lukt het ze allemaal om, na de geboorte, het pad van het moederschap te bewandelen.

Dat pad bevat nogal eens wat hobbels en kuilen, maar jullie moeders doen het toch maar mooi allemaal. Want het maakt niet uit hoe je dit pad bewandelt, je mag er super trots op zijn dat je dit pad überhaupt bewandelt.

Balans

Sommige moeders voelen de affiniteit met het moederschap niet meteen, andere mama’s zijn meteen helemaal in hun rol als moeder gesetteld alsof het niks is. De ene moeder heeft een kindje en laat het daar bij, de andere moeder heeft zes kinderen onder haar vleugels. Het resultaat is hetzelfde: elke dag is het weer zoeken naar de balans tussen werk, privé en een sociaal leven. Daar bovenop ligt er nog een enorme druk onder vrouwen, om er zo goed mogelijk uit te blijven zien. De zwangerschapskilo’s moeten er in rap tempo af. De rimpels en wallen smeren we weg of worden zelfs met botox of fillers te lijf gegaan. De ene vrouw geeft niks om haar uiterlijk en de andere mama smeert een lekker make-upje op ’s morgens. Hoe je dit ook invult, maakt niet uit. Het zijn ene hoop ballen om hoog te houden als moeder.

Jongleren

Het dagelijks jongleren met al die ballen vreet energie bij de meeste moeders. Niet gek dat het soms niet allemaal lukt of in jouw ogen zelfs mislukt. Vaak zijn moeders teleurgesteld in zichzelf, als de dingen niet lopen, zoals zij graag hadden gewild. Als er een keer een bal valt, of ze het gevoel hebben het niet goed genoeg te doen. Ik kan je verzekeren dat elke moeder dat gevoel minstens één keer per dag heeft. Dat is ook prima, want dat hoort er helemaal bij. Geen enkele moeder is perfect, dus jij hoeft dat ook niet te zijn. Godzijdank, zou ik bijna willen zeggen, want de wereld zou er toch een partij saai uitzien met alleen maar perfect gestylde Pinterest- en Instagram-waardige moeders! Ik vind de zogenaamd “slonzige moeders” namelijk net zo leuk!

Leg de lat wat lager

Laten we beginnen met stoppen met de lat zo hoog te leggen voor onszelf. Alleen jij bent zo hard voor jezelf namelijk, de rest van je inner circle vindt je prachtig en een hele goede moeder. Dus stop met vergelijken met andere vrouwen en moeders. Stop met jezelf te veroordelen als de dag niet verloopt zoals jij graag had gewild. Of als je je baby een keer te lang in zijn poepluier hebt laten liggen en er daarna luieruitslag op de billetjes zit. Of als je nieuwe Pinterest-recept niet op een daverend succes uitloopt. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Benoem voor het slapen gaan wat er die dag wel goed ging bijvoorbeeld. Dan benadruk je de positieve kanten van je leven, in plaats van de nadruk te leggen op de negatieve aspecten van zo’n dag. Je hoeft niet perfect te zijn, goed is ook goed genoeg!

Wees trots op jezelf

Omarm je superheldenstatus volledig en laat even binnenkomen hoe knap het eigenlijk allemaal is, wat je op een dag presteert. Het feit dat je elke keer weer volledig aangekleed en met een soort van gefatsoeneerd uiterlijk, op je werk verschijnt bijvoorbeeld. Of dat je niet elke avond eten bestelt bij thuizbezorgd.nl, maar juist vaak zelf kookt voor je gezin. Of dat je je baby hebt laten lachen door gekke bekken te trekken en intens van dat geluidje hebt genoten. Dat je ondanks het weinige slapen en je intense vermoeidheid, toch nog gesprekken kunt voeren die niet alleen over je kroost gaan.

‘Wees trots op wat je elke dag weer voor elkaar bokst’

Ik kan nog vijftig pagina’s volschrijven met dit soort voorbeelden, maar ik denk dat je de strekking wel begrijpt. Wees trots op wat voor je moeder je bent! Op wat je elke dag weer voor elkaar bokst. In welke hoedanigheid dit dan ook mag zijn, want hoe je dit invult is volledig aan jou. Prijs jezelf alsjeblieft ook eens de hemel in, omdat je bent wie je bent. Want dat verdien je! Wil je een keer praten over hoe je jezelf kan leren accepteren zoals je bent? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Samen werken we aan meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

