geenrozewolk: ‘Help, mijn man is vader!’

Je herkent dit beeld vast van tv of social media: de blije vader die zijn kindje stevig in zijn armen houdt en er de hele dag mee rondsjouwt door het huis. Niks is hem te veel. Ondertussen geeft hij de baby een flesje zodat mama even kan dutten en als kers op de taart gaat hij óók nog boodschappen doen met de kleine. Mooi plaatje, toch?

Helaas is dit niet voor elke moeder realiteit. Sommige moeders hebben vaders in huis die niet zo vaak thuis zijn door hun drukke baan. Andere moeders hebben zelfs helemaal geen vaderfiguur in beeld en doen echt alles helemaal zelf.

Wat als vader geen snars uitvoert?

Er zijn vaders die zich vol toewijding op het vaderschap storten. Die de moeders bij alles ondersteunen. Niks is hen teveel. Ze koken, doen de was en doen na hun drukke werkdag de baby nog even in bad. Maar wat als dit niet zo is? Wat als de vader tijdens de kraamweek nog wel te porren os voor het verschonen van een luier, maar zodra de kraamzorg de deur achter zich dicht heeft getrokken denkt: “Zo, dit kan je nu wel zelf, he? Succes ermee! Ik ga even wat voor mezelf doen. Toedels!” Ja, dit gebeurt echt. Ik hoor regelmatig dit soort verhalen in mijn praktijk en deze moeders zitten met hun handen in het haar. Want wat moet je met een partner die vrijwel niks wil doen?

Ga het gesprek aan

Mijn tip is: ga het gesprek aan! Ga rustig even zitten met je man en leg hem jouw frustraties en verbeterpunten voor. Communicatie is ontzettend belangrijk in een relatie! Zeg hoe je je voelt, als jij alles in je eentje moet doen en hij er amper voor jullie is. Vertel wat het met je doet en welke emoties je hierbij voelt. Je kwetsbaar opstellen klinkt misschien heel eng, maar in een relatie is dit essentieel. Je partner kan aan de buitenkant niet zien, wat er zich in jouw hoofd allemaal afspeelt. En hoe duidelijk het voor jou ook mag zijn, dat is het voor een man vaak niet. Echt niet. Het lijkt voor veel moeders vaak alsof de vaders oogkleppen op hebben. Alsof ze het erom doen, dat jij elke keer die poepluier moet verschonen. Maar is dit wel echt zo? Vaak is het een kwestie van verschil van denken en communiceren. Een voorbeeld: waar vrouwen na een huilbui gewoon lekker geknuffeld willen worden en getroost, gaan de mannen vaak met praktische ideeën aan de gang. De ene oplossing na de andere wordt aangedragen. Terwijl jij als vrouw vaak gewoon even vastgehouden wil worden en horen datje het goed doet. De meeste vrouwen zitten helemaal niet te wachten op allerlei oplossingen, die willen gewoon gehoord worden en getroost met lieve woorden. Mannen en vrouwen denken en voelen nou eenmaal op een andere manier.

Ervaring uit mijn praktijk

Ik had laatst een mama in mijn praktijk wiens man volgens haar echt geen snars uitvoerde thuis. Ze hadden inmiddels dagelijks ruzie en hun baby werd hier ook onrustig van. Toen een kennis van deze mama ook nog eens riep: ”Je mag geen ruzie maken, waar de baby bij is!”, was de maat vol. Ze stapte naar mij toen en sleepte haar ietwat mokkende man mee naar mijn praktijk. Dit was voor deze vader een enorme stap, want hij was niet zo’n prater, vertelde hij. Toch kwamen er tijdens dit gezamenlijke gesprek met mij een hoop onduidelijkheden naar boven. Dingen waar ze in hun dagelijkse sleur, niet samen op waren gekomen. We maakten duidelijke afspraken, waar beiden zich in konden vinden en ook gingen ze diezelfde week nog samen wat leuks doen. Een paar weken daarna, keerden deze nieuwbakken ouders terug in mijn praktijk en ging het stukken beter tussen hen. Gelukkig maar, want van al dat gekibbel wordt niemand blij.

Zoek hulp!

Mocht je nu denken: ik herken mijn partner in dit verhaal en zou hier graag eens over van gedachten willen wisselen, mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Samen gaan we ermee aan de slag!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

