geenrozewolk: ‘Dit is waarom het gras aan de overkant altijd groener lijkt’

Je kent het wel. Je bladert door je dagelijkse Instgram feed. De ene gelukzalige foto na de andere komt voorbij. Je ziet allemaal glamour moms, fitmoms of happy moms met de hastags: #happy #blessed #lovemylife. Je ziet foto’s van mooie opgemaakte moeders, altijd lachende baby’s en er is geen vuiltje aan de lucht. Althans, dat lijkt zo.

Je denkt bij jezelf, zie je: mijn leven stelt weinig voor; ik ben niet zo’n glamoureuze mama. Mijn haar is al dagen niet gewassen, in al mijn leuke kleding zitten vlekken en ik heb continue strijd met mijn partner. Waarom kan het in mijn leven niet zo gaan, als bij haar?

Je kent die ander niet

Het probleem zit hem niet in de picture perfect foto’s op social media. Het probleem zit het in het feit, dat je bedacht hebt, dat het bij die andere moeders zoveel beter gaat dan bij jou. Je vergelijkt jezelf met iemand die je waarschijnlijk niet eens persoonlijk kent. Je kijkt naar die persoon en denkt: zo’n leven wil ik ook. Je voelt jezelf tekort schieten, je ervaart jaloezie, misschien zelfs wroeging. Is dat erg? Nee! Maar, het is wel zonde. Omdat je namelijk helemaal niet weet hoe het er achter de schermen bij die betreffende persoon aan toe gaat.

Stop met aannames doen!

Je weet niet of die persoon werkelijk zo’n fantastisch leven leidt. Misschien heeft zij gisteravond ook wel knallende ruzie met haar partner gehad. Dat zal je niet snel terugzien op Insta. Misschien schuilt er achter die gelukzalige selfies met perfect gestylde baby’s ook wel een verdrietig verhaal. Wellicht heeft deze ogenschijnlijk perfecte mama wel 456 selfies genomen met twintig filters eroverheen. Omdat ze zich onzeker voelt over haar uiterlijk. Het feit is: dat weet je niet. Dus probeer niet teveel aannames te doen.

“Lieve mama’s: wees eens wat liever voor jezelf”

Laat het speculeren achterwege en stop met vergelijken. Je maakt jezelf er eigenlijk chronisch ongelukkig mee. Want in plaats van te zoeken naar bewijzen waarom jij gewoon goed bent zoals je bent, ben je de rode loper aan het uitrollen voor de onzekerheid, voor de negatieve gedachten en voor een enorme afbreuk aan je zelfvertrouwen. Ga op zoek naar bewijzen waarom je wel een goede moeder bent. Schrijf op wat er die dag allemaal wel goed ging, in plaats van te kijken naar wat niet lukte. En onthoud vooral: het gras aan de overkant zal altijd groener lijken. Maar is dit realistisch? Welnee!

Leg de lat wat lager

Dus lieve mama’s: wees eens wat liever voor jezelf. Kijk naar wat goed voelt voor jou en je gezin en vergroot dit uit. Betrap je jezelf op een vergelijking? Geen paniek. Zeg tegen jezelf: ik ben goed, precies zoals ik ben. Of: goed is ook goed genoeg. Het hoeft niet allemaal perfect. Op die manier leg je de lat wat lager en kom je dichter bij je eigen gevoel. Je eigenwaarde zal hierdoor ook sneller toenemen, dan als je steeds maar kijkt naar wat een andere moeder allemaal lijkt te hebben. Je hebt geen glazen bol. Je kan niet in het hoofd van die andere kijken, dus probeer dit dan ook niet in te vullen voor een ander.

Herken je je in bovenstaande en merk je dat het je belemmert in je zelfvertrouwen? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Samen gaan we werken aan zelfacceptatie en het groeien van je zelfvertrouwen.

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

