geenrozewolk: ‘Doen! Eropuit als je een postnatale depressie hebt’

Als je net bevallen bent, moet je de eerste weken enorm bijkomen van wat je net allemaal hebt meegemaakt. Het is een life changing event, waar veel moeders echt even de tijd voor nodig hebben qua verwerking.

Je bent nog amper bekomen van dit alles en dan moet je als nieuwbakken moeder meteen van alles. Je moet deze nieuwe rol als moeder je je nog eigen zien te maken en de slapeloze nachten vergen veel van je. Je kleintje krijgt zijn of haar temperatuur nog niet goed geregeld, dus is steeds zoeken naar wel of geen kruik, nog een extra dekentje erbij of niet… Jijzelf raakt door de hormonen ’s nachts steeds overvallen door enorme zweetaanvallen. Tel daar de vermoeidheid bij op en je zou het liefst alleen maar binnen blijven, of nog beter: in je bed!

Overwin deze berg

Er komt een moment, waarop je weer een keer de deur uit moet. Je kraamverband raakt op, je hebt geen fatsoenlijke onderbroeken meer waar dat verband in moet, of je wil, net als ik toen, heel graag M&M’s als lunch. Het kan allemaal. Dus op een gegeven moment wil je wel weer een keer de deur uit, al is het alleen al voor een boodschapje.

Als je niet op een roze wolk zit en een postnatale depressie hebt, is dit een enorme berg waar je tegenop moet klauteren. Alles lijkt drie stappen te ver vooruit en het liefst zou je het allemaal niet doen, om gewoon in je comfort zone te kunnen blijven. Alleen los je daar niet zoveel mee op. Ooit moet je deze hobbel toch een keer nemen, dus dan kan je het maar beter nu doen. Dan heb je het in ieder geval gehad.

‘Ondanks mijn postnatale depressie durfde ik dit maar mooi aan’

Ik ben van mijn oudste dochter bevallen medio april. Vlak daarna was er een soort hittegolf en ik wilde niks liever dan even verkoeling zoeken met haar. Ik weet nog goed hoe ik me in een XXXXL bikini heb gehesen twee maanden na de bevalling. Midden in een postnatale depressie, ik zag er enorm tegenop. Ik had een jumpsuit aangedaan, om de ergste rollen te verbloemen. Ik voelde me heel kwetsbaar. Niet alleen om mijn gewichtstoename of mijn flubberige buik, maar ook om de linea nigra die nog steeds over mijn buik liep. Ik weet nog goed hoe gek het voelde, een lege buik, een newborn in mijn armen en dan zittend op het strand waar ik voordat ik zwanger was, zo vaak had vertoefd. Met mijn man, maar ook met vriendinnen. Nu zat ik daar ineens met mijn kleintje. Heel bijzonder. Dus besloot ik me daar op te focussen. Dat en het feit dat ik mezelf enorm heldhaftig vond. Ondanks mijn postnatale depressie durfde ik dit maar mooi aan. Dat klinkt uiteraard makkelijker dan het op dat moment was, maar het lukte.

Je knapt er zienderogen van op

Nu is het natuurlijk nog geen strandweer, maar wat ik ermee wil zeggen is: ik knapte er zienderogen van op. Gewoon van het even weg zijn uit je huis, weg uit de sleur en alles wat ‘postnatale depressie!’ riep. Even lekker genieten van het mooie weer. Alle zorgen die ik vooraf had, leken onnodig. Mijn meisje sliep gewoon lekker onder de parasol met haar armpjes wijd gespreid. Volledig overgegeven aan de slaap. Mijn vriendin die mee was, had een lekkere lunch meegenomen en ik mijn afgekolfde melk in de koeltas. ‘Verschil moet er zijn’, lachten we. Samen genoten we van het zonnetje, de goede gesprekken en het lekkere eten en drinken.

Als je in een postnatale depressie zit en je voelt je alles behalve happy, lijkt alles een enorme berg die je over moet. Zelfs de leuke dingen lijken al te veel moeite. Je kan jezelf nog net naar de supermarkt slepen, maar daar heb je het dan ook wel mee gehad. Hoe moeilijk het ook is, ik weet uit eigen ervaring hoe helend het kan zijn als je er toch even op uit gaat met je kleintje. Even weg uit de postnatale depressie sfeer. Uiteraard op het moment dat je je daar zelf comfortabel bij voelt. Neem een klein stapje tegelijk. Je hoeft echt niet meteen uitgebreid ergens te gaan lunchen met een vriendin en je baby. Begin met een klein blokje om het huis en breid dit steeds wat meer uit.

Het is zo zonde

Het is zo zonde, om binnen te blijven zitten, zeker nu het weer steeds beter wordt. Je wordt er echt niet vrolijker van. Hoe moeilijk het ook is, trek je favoriete jas aan en spendeer een halfuurtje buiten. Wandel lekker een eindje in jouw buurt en doe even een boodschap. Of ga lekker het bos in met je baby in de draagzak. Snuif de frisse lucht op en laad even op. Het moederschap als nieuwbakken moeder is pittig, gun jezelf ook de leuke momenten!

