In Flairs uitgebreide zomerhoroscoop lees je wat de sterren voor je in petto hebben deze zomer; in de categorieën liefde, werk, geld, gezondheid en jouw ultieme zomerbestemming. Hieronder lees je de categorie liefde.

Ram

Vooral de maand augustus belooft hot ‘n happening te worden. Jij en je partner kunnen niet van elkaar afblijven. Ben je een single Ram, dan gaat je hart in vuur en vlam staan voor een aantrekkelijke, spannende vent of vrouw. Dat worden vurige nachten.

Stier

Er valt nog wel een het een en ander in te halen met je partner. Neem daar de tijd voor. Als single Stier kun je in juli uitkijken naar een hot summer love.

Tweelingen

Echt, je bent deze zomer onweerstaanbaar! Mannen zwermen als bijen om je heen en als single kan het nog weleens lastig kiezen worden. Ook met een vaste partner heb je aan lijfelijke aandacht geen gebrek. En daar heb je ook geen problemen mee.

Kreeft

Het moet als single Kreeft deze zomer wel heel gek lopen wil je niemand tegen het aantrekkelijke lijf lopen. Met je partner beleef je zwoele en intieme nachten. Iets om mooie herinneringen aan over te houden.

Leeuw

Seks is een prima manier om te ontspannen en je fysiek te ontladen. Gelukkig staan er deze zomer genoeg ‘hete momenten’ voor je op het programma, ook als je single bent.

Maagd

De maand juli wordt voor de single Maagd onvergetelijk. Je staat onverwacht in vuur en vlam voor een aantrekkelijke lover en dat is wederzijds. Pak je je koffers met je partner, dan staat je een intieme zomerperiode te wachten. Jullie hebben weer tijd voor elkaar.

Weegschaal

In juli met je partner op vakantie? Dan heb je vast goede gesprekken en veel seks. In augustus wordt het lastiger, dan zitten jullie even minder op één lijn. Als single Weegschaal heb je in juli de meeste kans op een nieuwe (vakantie)liefde.

Schorpioen

Je houdt van seks en intimiteit en dat is precies wat de zomer voor jou in petto heeft. Vooral in augustus kom je aan je trekken. Single of niet, het kan er soms heftig, passioneel en romantisch aan toegaan.

Boogschutter

Tot de zomerbreak zit het niet altijd even lekker tussen jou en je partner. Gelukkig krijg je op vakantie alle gelegenheid om dat goed te maken. Zowel je relatie als je seksleven ondergaan een fikse boost. Als single maak je in augustus de meeste kans op vuurwerk tussen de lakens.

Steenbok

Heeft je relatie de uiterste houdbaarheidsdatum bereikt, dan kan deze zomer beslissend zijn. Voor andere Steenbokken ziet het er vooral in juli juist superromantisch uit, ook als je nog single bent.

Waterman

Ook al ben je als single niet op zoek naar een zomerliefde, hij of zij kan toch zomaar voorbijkomen. En vroeg ook al; eind juni loop je een aantrekkelijk iemand tegen het lijf. Heb je een partner, dan is (even) tijd apart van elkaar aan te raden.

Vissen

Zowel je relatie als je seksleven kunnen deze zomer wat onderhoud gebruiken. Zorg dus dat je voldoende tijd met je partner doorbrengt. Als single ben je romantisch ingesteld en hoop je op een sexy vakantieliefde.

Tekst: Esther van Heerebeek-Spijkers | Beeld: Sanne Bakker