Oude liefde roest niet: hoe het komt dat je je eerste nooit vergeet

Hoe lang het ook al geleden is en hoe gelukkig je ook bent in je huidige relatie, op de een of andere rare manier vergeet je je eerste liefde nooit. Hoe kan dat toch?

Voor het eerst verliefd worden, verandert je leven. De emoties die je voelt zijn nieuw en intens. Je kunt je niet voorstellen dat je ooit nog zonder je partner zou moeten leven. Het is de eerste keer dat je dat gevoel hebt, waardoor deze periode in je leven extra speciaal is.

Hormonen

Er zijn verschillende redenen waarom een eerste liefde onvergetelijk is. Zo speelt de chemie van onze hersenen een belangrijke rol. Met je eerste liefde vorm je vaak een heel sterke band. Doordat onze hersenen op dat moment vaak al helemaal zijn ontwikkeld, zorgen onze hormonen voor een overweldigende en allesoverheersende emotionele band. Dit komt met name door het stofje oxytocine, ook wel het liefdeshormoon genoemd.

Golf van stofjes

Als je verliefd wordt, overspoelt een golf van chemicaliën zoals dopamine, oxytocine en serotonine de hersenen. Je krijgt er een onwijs fijn gevoel van, want deze stofjes zorgen voor euforie. Je geniet intens van het moment, vooral wanneer het verliefd zijn gecombineerd wordt een fysieke aanraking.

Onuitwisbare herinneringen

Simpele dingen als een kus of een knuffel zorgen dus voor de krachtige chemische connectie tussen jullie. Het is moeilijk om dit later te vergeten. Vaak komt je eerste verliefdheid in je tienerjaren en in die tijd zijn je hersenen extra gevoelig voor de bevredigende en intense ervaring als je verliefd bent en seks hebt. Hierdoor wordt de ervaring van verliefd zijn bijna onuitwisbaar en kun je dat gevoel de rest van je leven nog herinneren.

