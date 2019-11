Eerste date? Dit kun je het beste gaan doen volgens een deskundige

Je bent al een tijd met iemand aan het kletsen en dan komt eindelijk het moment: je gaat voor het eerst samen op pad. Maar wat gaan jullie doen? Mocht je nu echt de perfecte date willen plannen, dan hebben deskundigen wel wat tips.

En ja, een drankje doen (wat misschien niet heel origineel is) scoort hierbij het beste. Sterker nog, het is de perfecte eerste date volgens antropoloog Helen Fisher. Zij raadt zelfs aan om voor één of twee alcoholische versnaperingen te gaan, zodat de zenuwen er wat af zijn en je net wat losser wordt.

Perfecte eerste date

Je denkt misschien ook al snel aan een avondje naar de bioscoop of een hapje eten, maar dat laatste blijkt volgens haar toch niet zo’n slimme keuze. Waarom niet? Nou, mocht je date toch niet zo soepel verlopen, dan kun je minder makkelijk weg wanneer er nog drie gangen op je staan te wachten. Ga je een drankje doen, dan kun altijd netjes na één glaasje vertellen dat je toch denkt dat het ‘m niet gaat worden (dit kan altijd trouwens naar onze mening, óók bij een etentje).

Kijk aandachtig

Daarnaast heeft de antropoloog nog wat andere tips. Natuurlijk stel je een hoop vragen om achter de interesses van jouw date te komen, maar wist je dat je nog op een andere manier jouw toekomstige lover goed in de gaten kan houden? Bestudeer jouw prins of prinses Charming namelijk ook eens aandachtig. Hoe doet hij of zij tegen het personeel? Zo zie je al een beetje van de persoonlijkheid van iemand, zonder dat je je waslijst erbij hoeft te pakken.

