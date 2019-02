Eens of oneens? ‘Zoenen is geen vreemdgaan’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Zoenen is geen vreemdgaan.’

Lees ik: Eens of oneens? ‘Mannen moeten bijspringen in het huishouden, ook als hun vrouw thuisblijfmoeder is’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Janneke: Ik vind tongzoenen vreemdgaan. Ook als diegene bier op heeft, aanhankelijk wordt naar een ander, vervolgens uitgebreid staat te tongzoenen en naderhand zegt dat hij van die avond én die tongzoen niets meer kan herinneren. Tongzoenen is en blijft vreemdgaan. Als je relatie goed zit, tongzoen je niet met een ander. Drie zoenen op een wang is geen vreemdgaan.

Betsy: Alleen zoenen? Daar blijft het niet bij! Van zoenen komt altijd meer.

San: Jawel, misschien wel juist. Een fijne, heftige zoen kan heel intiem zijn en dat is extra pijnlijk. Beter doe je het niet, mijn ervaring is dat als je die drang hebt je relatie in zwaar weer zit.

Dorien: Ligt eraan… drie kussen op een verjaardag is heel wat anders dan iemand met passie zoenen. Je weet zelf wel wat je grenzen zijn en die van je partner. Als jij de verkeerde intentie hebt, is het vreemdgaan. Als je echt van iemand houdt, dan weet je waar je het voor doet. Doe je het toch, dat houd je ook niet echt van degene.

Henrike: Mijn man mag dat één keer, maar wel met het risico dat alles maar dan ook álles van hem aan de straat staat. Nee sorry, ik vind zoenen ook vreemdgaan. Misschien nog wel intiemer zelfs dan seks.

Sanne: In mijn ogen wel!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock