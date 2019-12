Eens of oneens? ‘Echte vriendinnen vertellen elkaar écht alles’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Echte vriendinnen vertellen elkaar alles. Maar dan ook écht alles’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Esther: Ik heb maar een klein handje vrienden. En er is maar één echt allerbeste vriendin en zij weet echt alles van mij! Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Zij en mijn man begrijpen me vaak beter dan ik mijzelf!

Conny: Ik zeg niet alles en dat hoeft ook niet. De beste vriendschappen leven zo het langst.

Ingrid: Soms ook dingen die je gewoon eigenlijk echt maar dan ook echt niet wil weten, omdat het dan ook een geheim van jou wordt ,terwijl je dat echt niet wil… want je mag het eigenlijk niet door vertellen, maar ze hadden het jou ook nooit mogen vertellen… die geheimen weet ik gewoon liever niet!

Jacqueline: Ik vertel niemand echt alles. Sommige dingen moet je voor jezelf houden…

Eline: Absoluut! Blindelings vertrouwen.

Audrey: Daar zijn vriendinnen voor!

Suus: Niet echt alles, sommige zaken bespreek ik niet of met mijn man.

Marianne: Echte vriendschap kent geen schaamte.

Lianne: Sommige dingen zeg je uit eindelijk wel, maar als het iets groots is waar je mee zit, kan dat even duren.

