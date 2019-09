Eens of oneens? ‘Een vriendin die aan de haal gaat met jouw ex, is geen échte vriendin’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Een vriendin die aan de haal gaat met jouw ex, is geen échte vriendin’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Amber: Nee precies, want als ze een echte vriendin was had ze geweten waarom het mijn ex is en dan had ze ‘m niet gehoeven.

Anja: Mee eens! Echte vriendinnen blijven van elkaars exen af.

Thijske: Niet mee eens. Wat met mij geen match hoeft te zijn, kan best een match zijn met een van mijn vriendinnen. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe een relatie ten einde loopt en hoe vurig alle partijen zijn…

Dokke: Dat zal wel even raar zijn ja, maar we zijn volwassen mensen toch? En als echte goeie vriendin gun ik haar en hem hun geluk. Dit slijt wel met de tijd en wordt daarna heel normaal.

Anja: Van dichtbij meegemaakt bij iemand, en echt niet tof!

Noëlla: Ik vind dit echt niet kunnen. Heb het zelf ooit meegemaakt, onze vriendschap bestaat uiteindelijk niet meer.

