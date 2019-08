Eens of oneens? ‘In het buitenland trouwen is egoïstisch naar de gasten toe’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: Eens of oneens? ‘In het buitenland trouwen is egoïstisch naar de gasten toe’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Iedere dag douchen is pure waterverspilling’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Saskia: Je kunt in elk geval niet van gasten verwachten dat ze een dure reis gaan maken om naar jouw feestje te komen. Dus als je ze erbij wilt hebben, is alles zelf regelen wel zo eerlijk.

Priscilla: Het is toch niet de dag van de gasten maar van het bruidspaar? Maar je kan inderdaad niet verwachten dat de gasten een dure reis over hebben om op je feestje te komen.

Karin: Niet egoïstisch, het is ‘jouw’ bruiloft. Daarom zijn wij stiekem getrouwd in Bali! Met zijn tweeën precies zoals wij het wilden. En iedereen vond het na kennisgeving geweldig!

Marianne: Het bruidspaar mag het natuurlijk helemaal zelf weten, maar het is niet voor alle gasten leuk, zeker voor degenen die wat minder rijk zijn. Zo heb ik ooit de bruiloft van een heel goede vriendin moeten missen omdat het domweg te duur werd allemaal. Dat vond ik erg jammer. Zij ook, maar ja, het was wel haar keus om het zo te doen.

Jeanette: Nope! Nog steeds sta ik volledig achter onze beslissing om echt samen te trouwen. Alweer 15 jaar geleden zijn wij op Aruba getrouwd. We wilden beiden niet in het middelpunt staan. Nou, dat is gelukt! Zou het zo weer doen.

Desi: Ik ken een stel dat in Australië is getrouwd en later in Nederland een feest heeft gegeven voor familie en vrienden. Zo kan het ook.

Linda: Zeker niet egoïstisch. Je trouwt met elkaar. Wij zijn op Curaçao getrouwd, met 9 gasten in totaal. We hebben het fantastisch gehad en een webcamverbinding voor de thuisblijvers. Zou het echt niet anders gewild hebben.

Anouk: Nee, maar je moet dan ook niet verwachten dat iedereen diep in de buidel tast om bij de bruiloft aanwezig te zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock