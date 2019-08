Eens of oneens? ‘Een trouw- of geboortekaartje sturen? Zulk nieuws deel je toch gewoon op Instagram?’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Een trouw- of geboortekaartje sturen? Zulk nieuws deel je tegenwoordig toch gewoon op Instagram?’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Iedere dag douchen is pure waterverspilling’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Sanne: Vind een kaartje veel persoonlijker…

Lonneke: Kaartje. Veel persoonlijker. Ikzelf heb geen eens Instagram.

Els: Ik zou echt geen kaartjes meer sturen. Stel iedereen wel persoonlijk op de hoogte met een bericht of een belletje of mailtje. Ligt eraan hoe dicht je bij me staat.

Angelique: Geboortekaartje vind ik toch ook altijd leuk te hebben staan in mijn woonkamer en inderdaad persoonlijker.

Rinske: Helaas ‘moet’ je tegenwoordig steeds meer belangrijke momenten ontdekken via social media. ‘De wereld’ lijkt op die manier steeds onpersoonlijker te worden. Misschien ouderwets? Misschien is dit de tegenwoordige tijd? Vooral jammer voor de ‘niet-kuddedieren’ die geen Facebook o.i.d. hebben, die bepaald nieuws liever wel persoonlijk horen, maar dit missen omdat dingen alleen nog via social media gedeeld worden. Ook al heb ik een Facebook- en Instagramaccount… toch liever een persoonlijk berichtje of kaartje!

Ester: Leuk voor je kind ook later… Mam, waar is mijn geboortekaartje? Oh, die had jij niet schat, ik heb mensen een appje gestuurd of even op social media verteld. Pff…

Cora: Niet iedereen heeft Instagram. Vind het zo onpersoonlijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock