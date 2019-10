Eens of oneens? ‘Tinderen na je veertigste vind ik echt niet kunnen’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Tinderen na je veertigste vind ik echt niet kunnen’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Sporten om alles te kunnen eten, is een verkeerde instelling’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Amber: Wat ík echt niet vind kunnen is zo oordelen over de keuzes van anderen. Op welke leeftijd dan ook.

Desiree: Op de vooravond van mijn 49ste verjaardag mijn huidige liefde via Tinder ontmoet, bijna drie jaar samen. Vooral lekker Tinderen na je veertigste.

Angelique: Drie jaar geleden mijn lieve vriend leren kennen via Tinder en het gaat super tussen ons. Ik was toen 46.

Suzan: Waarom zou dat niet meer kunnen na je veertigste? Bij veertig begint je leven pas!

Tineke: Nou ja zeg, waarom niet! Alleen is maar alleen, je hebt maar één leven, ik zeg: DOEN!

Adriënne: Tuurlijk wel! Wat dan? Vrijgezel blijven tot de dood? Lekker genieten, zolang je nog kan.

Monique: Leeftijd is niet belangrijk toch? Als je maar doet waar je blij van wordt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock