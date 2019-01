Eens of oneens? ‘Eén slippertje wil ik mijn man best vergeven’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Eén slippertje wil ik mijn man best vergeven’.

Laura: Nee, ik zou te gekwetst zijn. Bovendien is het vertrouwen dan helemaal weg.

Desi: Nee, vertrouwen is als een ei: het kan maar één keer worden gebroken…

Leonie: Nee denk het niet nu, maar weet nooit hoe de situatie dan is.

Katrijn: Once a cheater, always a cheater. Been there, done that. Zulke mannen leren niet bij.

Dertigers Dagboek: Ik vind dat we onze kijk op (monogame) relaties moeten herzien. Monogamie past niet meer bij deze tijd en bij de mens van nature. Praktijk wijst het uit, één op de drie mensen gaat vreemd, dus moet je het dan nog wel vreemdgaan noemen als het zo vaak wordt gedaan? Moet er niet gewoon gekeken worden naar een vorm wat voor iedereen werkt?

Kimberley: Als ik dat weet, dan kan hij ineens vertrekken. Geen ‘maar’.

Lotte: Nee, eens een keer meegemaakt en het vertrouwen is echt helemaal weg. Wel nog een tijdje geprobeerd, maar er is iets blijvends stuk. En zelfs in mijn nieuwe relatie, heb ik er nog enorm veel last van gehad. Ga dan het gesprek aan, dat je niet meer happy bent.

