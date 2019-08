Eens of oneens? ‘Een enkel slippertje hoeft niet het einde van een relatie te betekenen’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Een enkel slippertje hoeft echt niet het einde van een relatie te betekenen’.

Desi: Ik heb geen idee of het een deal breaker zou zijn. Ik heb het nog nooit meegemaakt en weet niet hoe ik zou reageren. Waarschijnlijk zou het langzaam een slopende werking op mijn huwelijk hebben, denk ik…

Jolanda: Wat niet weet, wat niet deert. Als je dan toch een keer een slippertje maakt, heb dan ook de moed om het voor je te houden en het niet op te biechten. Want anders zadel je de ander op met het verdriet, maar ben jij lekker verlost van je schuldgevoel.

Rita: Een slippertje is iets anders dan een relatie erbij. Een slippertje moet kunnen, daar zijn we mens voor.

Patty: Is wat mij betreft einde oefening.. .respectloos en het vertrouwen is weg.

Els: Ligt aan de situatie waarin het gebeurd is en de situatie waar de relatie in zit.

Silke: Nou ja, slippertje = bedriegen en vind ik niet kunnen. Het teken dat iemand anders interessant genoeg is om er dan ook daadwerkelijk seks en/of een stiekeme relatie mee te hebben, zou voor mij dan ook een breekpunt zijn.

Kim: Echt wel het einde! Ik kan niemand meer vertrouwen die vreemdgegaan is! Bovendien is vreemdgaan respectloos.

Chantal: Alleen het ‘vertellen’ schaadt je relatie. Gewoon lekker doen en goed voor je houden. Geen schuldgevoel-bekentenissen gaan doen.

Suzanne: Het hoeft niet, maar zegt wel iets over je relatie.

Mihaela: Sinds ik en mijn vriend een open relatie hebben, zijn we gelukkiger dan ooit. Elkaar de lust gunnen en toch houden we superveel van elkaar.

