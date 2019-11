Eens of oneens? ‘Je kinderen vervoeren in een bakfiets is onverantwoord’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Je kinderen vervoeren in een bakfiets is onverantwoord. Ze zijn extra kwetsbaar als het fout gaat’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Daisy: Ik ben ontzettend blij met mijn bakfiets. Mijn kinderen zitten veilig voor me, netjes in de gordel. Ik rij normaal, let goed op. Je moet even opnieuw leren fietsen met zo’n ding. Je kan niet zomaar even de berm in, of scheef de drempels over. Als je daar rekening mee houd kan er weinig mis gaan.

Ingrid: Eens want zo goed als alle bakfietsen zijn met een motor ondersteund. De kinderen zitten zonder helm en vaak los erin.

Elma: Toen mijn kinderen klein waren, had je nog geen speciale bakfiets en ik had ook geen auto. Dus een éénjarige voorop, een driejarige achterop en een zesjarige er naast. Geloof niet dat dat veiliger was.

Harriet: Denk dat een bakfiets nog wel veiliger is dan een mama- of gewone fiets, die zijn veel stabieler lijkt mij. Ik ben ondanks de lage instap van de mamafiets een paar keer gevallen met de kids. Terwijl ik daarvoor of nu nooit val met de fiets.

Sandra: Ik vind het gevaarlijk, je kunt er niet snel mee handelen en je moet je ogen en oren bij het verkeer houden en ondertussen de kindjes nog braaf houden. Ik vind dat het verboden moet worden, maar goed, dat is mijn mening.

Rebecca: Zodra je, met kinderen, deelneemt aan het verkeer loop je risico’s en kans op onveilige situaties. Een bakfiets, geschikt om kinderen mee te vervoeren, is net zo (on)veilig als ieder ander vervoermiddel. Zolang je het op de juiste wijze gebruikt en op een normale manier je ermee begeeft, is er niks mis mee. En zelfs als je alles doet volgens de regels, kan een ander de veroorzaker zijn. Daar doe je niets aan. Wat voor optie heb je dan ? Het huis niet meer uit… maar dat kan nooit de bedoeling zijn.

Maaike: Nee joh, iedereen gaat aan de kant als je eraan komt met dat gevaarte. Daarnaast zitten de kinderen goed vast!

Cissy: Als je ze netjes in de gordels zet, je net als op een normale fiets je aan de verkeersregels houdt en je niet als een malle gaat scheuren is er niks aan de hand. Gebruik je gezonde verstand en heb je dat niet, dan blijf je thuis.

Brechtje: Wat ik pas onverantwoord vind en waar ik niks van snap, zijn ouders die gaan fietsen met een baby in een babydrager op hun buik. Why, snap er niks van. Als jij valt, valt je op je baby… doe ze dan in ’n lekker babyzitje in de bakfiets, die zijn daar speciaal voor.

Jolanda: Een gewone fiets is veiliger omdat ?

Karin: Lopen vind ik toch het veiliger dan op de fiets.

Patricia: Ben inderdaad ook altijd bang als ik er eentje tegenkom… ben er geen fan van. Sorry.

@lievevrouwbeeste77: Mee eens! Net als kinderzitjes voor op een fiets.

Beeld: Shutterstock