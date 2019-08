Eens of oneens? ‘Als mijn kind wordt meegevraagd op vakantie met een vriendje, betaal ik niets’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Als mijn kind wordt meegevraagd op vakantie met een vriendje, ga ik daar echt niet voor betalen’.

Esther: Ik vind het brutaal om ervan uit te gaan dat het een kosteloze uitnodiging is. Het is niets meer dan normaal om te vragen of er kosten aan verbonden zijn. Maar het lijkt me dat het gelijk vermeldt wordt, mochten er kosten aan verbonden zijn om zo misverstanden te voorkomen. En een zakcentje lijkt me ook op z’n plaats om een keer te trakteren op vakantie.

Lotte: Vind het bij dit soort uitnodigingen echt van belang dat de ouders van beide partijen hierover eerst onderling spreken en afspraken maken, alvorens dit aan de kinderen kenbaar te maken. Voorkomt misverstanden en teleurstellingen en voorkomt het gevoel dat je je als ouder voor het blok gezet voelt.

Ayse: Wanneer ik zelf iemand zou meevragen, zouden er geen kosten aan verbonden zijn. Ik heb echter geleerd dat dat niet vanzelfsprekend is, dus ik zou expliciet vragen of een bijdrage gewenst is. Willen ze voor een weekje kamperen op de Veluwe een exorbitant bedrag, tsja… dan gaat het feestje niet door. Is het een reëel bedrag, dan betaal ik met alle liefde.

Dunya: Ik zou zelf meteen vragen of er kosten aan verbonden zijn en zo ja, hoeveel. Alvorens m’n besluit te nemen. Ligt er dan namelijk aan of ik zelf al met m’n kind op vakantie ga en wellicht het geld niet zou hebben voor nog een vakantie.

Ellen: Wanneer ik een vriendje/vriendinnetje van mijn dochters uitnodig, dan ben ik ook diegene die voor ze betaalt. Voor mij is dit vanzelfsprekend ongeacht of het een vakantie, verjaardag of dagje pretpark betreft.

Renate: Wij zaten in dat schuitje, dochter mocht met een vriendin mee. Naar het buitenland. Er zaten kosten aan verbonden maar dat vond ik eigenlijk wel normaal. Alhoewel ikzelf er nooit geld voor zou vragen. Wel hadden wij een bepaald bedrag in ons hoofd en wilden niet meer betalen, dan ging het niet door. Het ging niet door maar dat was omdat onze vakanties niet aansloten.

Wendy: Dat is bij ons ook helemaal niet de bedoeling. Als bij ons vriendjes komen slapen en wij leuke dingen gaan doen, vraag ik nooit geld aan de ouders. Dat zou met vakantie ook zo zijn. Ben al blij als ze mee mogen, ik zou mijn kind van 8 jaar nooit meegeven.

Maericke: Wij geven altijd wat geld mee zodat ze op een ijsje of drankje kan trakteren!

Beeld: Shutterstock