Eens of oneens? ‘Drie keer per week seks is wel het minimum’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Drie keer per week seks is wel het minimum.’

Biancie: Gaat niet om de kwantiteit maar de kwaliteit in mijn ogen.

Kathleen: In theorie zeg ik zeker ja! Niets zo goed dan op een sexy manier wakker worden. Praktisch? Nee, bedankt. Ik heb nu al het gevoel dat ik dagen te kort kom in mijn week. Hopelijk gaat alles veranderen vanaf dat we effectief samenwonen.

Lotte: Dan wordt het een moetje en is er niks ontspannen meer aan, tenminste voor mij persoonlijk.

Inez: Na vijftien jaar kunnen we daar erg om lachen! Niks geen minimum of maximum. Inderdaad liever kwaliteit dan dat het een moetje wordt. Knuffelen of een goed gesprek (met humor) is ook zooo fijn!

30belike: Helemaal eens! Het is te lekker om minder te doen.

Leonie: Maakt niet uit hoe vaak, als het maar goed is.

Beeld: Shutterstock