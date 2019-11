Gedroomd over seks met je ex? Dít betekenen deze fantasieën

Wakker worden en je realiseren dat je zojuist een avontuurtje tussen de lakens hebt gehad met je ex, is niet per se lekker ontwaken. Zeker niet als je nieuwe vlam naast je ligt. Hoe kan het toch dat we dromen over seks met onze ex, en wat betekenen die fantasieën?

Je bent niet de eerste, en zult niet de laatste zijn die weleens droomt over zijn ex. Zeker als de relatie net over is kun je regelmatig ’s nachts nog je ex bezoeken. Je onderbewuste probeert de relatie te verwerken en dromen over je ex is daar onderdeel van. Dromen over seks met je ex is net zo goed iets dat geregeld voorkomt. Mannen en vrouwen dromen beiden na het uitgaan van een relatie nog weleens over een potje spreekwoordelijk schaken met hun ex-partner. Op zich niks raars aan, maar het is wel fijn om te weten waarom.

Onderbewuste

Want de dromen kunnen je wat vertellen over hoe je je nu voelt, zo leggen experts uit aan website HelloGiggles.com. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld wel een fijne relatie had, maar niet zo gepassioneerde seks. Je onderbewuste kan dat recht willen zetten door over een stomend potje seks met je ex te dromen. Maar het kan ook iets zeggen over wat je belangrijk vindt in een relatie, maar misschien niet bij je ex vond.

Hoe voelde je je

Wat vooral belangrijk is bij seksdromen is om te reflecteren op hoe je je voelde tijdens de seksdroom, en hoe dat gevoel slaat op je leven van nu. Mis je iets in je leven, of heb je misschien juist iets gevonden wat je eerder niet had? Het betekent overigens niet dat je weer contact op moet nemen met je ex als je iets mist. Soms blijkt dat gemis over iets te gaan wat niets met de relatie of seks te maken heeft, of is het iets dat je zelf op kunt lossen.

Opschrijven

Ook als je regelmatig droomt over seks met je ex terwijl je een andere relatie hebt hoeft dat niet meteen te betekenen dat je je nieuwe relatie stop moet zetten. Vraag jezelf af of er bijvoorbeeld een vergelijking is tussen je huidige partner en je ex. Het kan helpen om een boekje naast je bed te leggen. Daar kun je direct bij het wakker worden je droom in opschrijven. Daarna kun je jezelf vragen stellen die vooral gaan over hoe je je voelde in de droom en hoe dat terugslaat op je huidige leven.

Lesje geleerd

Droomexpert en ‘sex educator’ Anne Hodder zegt hierover: “Vaak leer je uit een droom iets over jezelf dat niet direct te maken heeft met seks of je liefdesleven. Maar deze informatie kun je wel gebruiken als je een nieuwe relatie probeert aan te trekken in je leven, óf al hebt.”

